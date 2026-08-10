San José tiene más gente durmiendo en las aceras que el total de habitantes del pueblo natal de Laura Fernández

Cualquiera que se dé una vuelta caminando por el centro de San José sabe que, lamentablemente, hay muchas personas que viven en condición de calle.

Ante esta dura realidad, el alcalde de San José, Diego Miranda, decidió tomar cartas en el asunto y le envió un mensaje directo, respetuoso pero muy urgente, a la presidenta de la República, Laura Fernández.

Diego Miranda le envió carta a Laura Fernández para buscar soluciones al problema de los habitantes de calle. (Rafael Pacheco)

En la carta, el jerarca municipal le deja claro al Gobierno que San José ya no puede seguir enfrentando este problema en solitario y le pide al Poder Ejecutivo que asuma el liderazgo de una vez por todas.

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Una cifra que nos debe poner a pensar a todos

Para que la presidenta entienda la magnitud de la crisis, Miranda usó una comparación que dejó a más de uno con la boca abierta.

El alcalde advirtió que actualmente hay unas 2.300 personas viviendo en las calles de nuestra capital.

“Y deténgase un momento en esa cifra, doña Laura. Hoy hay más personas durmiendo cada noche en las aceras de San José que habitantes en la comunidad de San Rafael de Esparza, el distrito donde usted creció”, le escribió de forma muy directa el alcalde.

Miranda hizo una comparación con la que intenta llamar la atención de la mandataria. (Asamblea Legislativa)

Para Miranda, este es el triste resultado de una “política fracasada”, donde estamos retrocediendo tanto social como económica y culturalmente.

Toda esta crisis golpea durísimo a la ciudad. La Municipalidad gasta más de $2.000 millones al año en limpiar, dar seguridad y atender a esta población.

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Lamentablemente, las consecuencias las sufren los ciudadanos de a pie: espacios públicos ocupados siempre, contaminación, comercios afectados y pérdida de espacios seguros para las familias.

2300 viven en las calles en la capital, asegura el alcalde. (Rafael Pacheco)

¿Cuáles son las tres soluciones que propone el alcalde?

El alcalde no solo se quejó, sino que le llevó tres propuestas muy concretas a la Presidencia:

- Crear una mesa de trabajo real con todas las instituciones responsables para definir tareas y presupuestos bajo un modelo de atención integral.

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- Impulsar en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para darles a las instituciones las herramientas que hoy les faltan.

- Establecer un seguimiento permanente desde el Consejo Social de la Presidencia para que las promesas se conviertan en acciones de verdad.

Diego Miranda envió carta a Laura Fernández sobre importante tema

Para demostrar la urgencia de acciones en este tema, el alcalde salió a caminar las calles josefinas junto a la primera vicealcaldesa Yariela Quirós y el segundo vicealcalde Fernando Vega.

Ellos andan recolectando firmas de ciudadanos para que la carta llegue a Casa Presidencial respaldada por la voz del pueblo josefino, que siente que ya no puede esperar ni un minuto más.

“Le escribo con respeto, pero también con urgencia. No lo hago en nombre de intereses políticos ni para generar titulares”, cerró Miranda, esperando que el Gobierno les abra las puertas para trabajar en equipo.