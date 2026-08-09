El Día de la Madre cae sábado, ¿se pasa de día? ¿es de pago obligatorio? Esto dice el Ministerio de Trabajo

El feriado del Día de la Madre es uno de los más esperados del año porque todo el mundo está deseando celebrar a la mamá.

Este año ese día festivo, que se celebra el 15 de agosto, cae sábado y, como en años anteriores los feriados se cambiaban de día para hacer fines de semana largos, mucha gente tiene la duda de qué pasará ese día.

Este año el Día de la Madre cae sábado y no se pasa de día. (Chat GPT)

Bueno, le contamos que cuando los feriados se pasaban de día era porque los diputados habían aprobado un proyecto de ley que lo permitía, pero ya ese plazo establecido para el traslado de días festivos pasó y en este momento deben disfrutarse el propio día, lo que quiere decir que el Día de la Madre se celebrará el mismo sábado 15 de agosto.

Además de ese día festivo, a este 2026 le quedan otros cuatro feriados y aquí le damos los detalles de cada uno para que esté en todas.

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¡Tome nota para que planee su descanso!

De los feriados que quedan en este cierre de año, algunos son de pago obligatorio y otros no. Tome en cuenta estos datos oficiales del Ministerio de Trabajo:

- Sábado 15 de agosto: Se celebra el Día de la Madre y es de pago obligatorio.

- Lunes 31 de agosto: Es el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense y es de pago no obligatorio.

- Martes 15 de setiembre: Día de la Independencia. Este sí es de pago obligatorio.

- Martes 1 de diciembre: Día de la Abolición del Ejército. Esta fecha está marcada como de pago no obligatorio.

- Viernes 25 de diciembre: Navidad. Para cerrar el año con los tamalitos, este día es de pago obligatorio.

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Esta fecha especial es una de las más esperadas del año. (Canva)

¿Qué pasa si mi jefe me pide trabajar esos días?

Las autoridades del Ministerio de Trabajo son claras con esta regla: ninguna persona está obligada a trabajar los feriados.

Usted solamente los labora si está totalmente de acuerdo con su patrono. Además, si usted se niega a ir a trabajar en esos días, la empresa no puede sancionarlo por esa causa.

El tema del pago de esos días festivos siempre genera dudas. Esto va a depender de la modalidad de salario que tenga su empresa.

Si a usted le pagan por día, semana, mes o quincena, el pago de ese feriado será exactamente igual a su salario ordinario diario.

Pero, si usted trabaja y gana a destajo o por piezas (es decir, por el valor de su producción), el feriado se lo tienen que pagar calculando el promedio salarial diario que usted se ganó en la semana anterior.