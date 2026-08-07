TSE anuncia cambio en la cédula que entrará en vigor en enero de 2027

Si usted es de los ticos más apuntados con la tecnología y ya tiene su documento de identidad en el celular o planea obtenerlo pronto, esta información le interesa mucho.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acaba de emitir un aviso importante sobre la famosa Identidad Digital Costarricense (IDC), más conocida como la cédula digital.

Todas las entidades públicas y privadas deberán aceptar la cédula digital a partir de enero de 2027. (TSE)

Entidades deben ponerse en regla

Resulta que las entidades públicas y privadas tendrán tiempo hasta el 1.º de enero de 2027 para ajustar todos sus sistemas y procedimientos internos.

A partir de esa fecha, estarán plenamente obligados a aceptar la cédula digital cuando cualquier persona requiera un servicio o necesite realizar un trámite. Eso quiere decir que ya no será necesario llevar la cédula física.

LEA MÁS: Así relata uno de los medios de comunicación más importantes de Europa lo que pasa en Costa Rica

La fecha para ese gran cambio estaba prevista para este año, pero entidades importantes como el Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial le pidieron tiempo al TSE.

Estas instituciones solicitaron una prórroga para poder acomodarse bien y estar listas para recibir el documento virtual sin ningún problema.

LEA MÁS: Nueva ley obligaría a choferes de Uber, Didi y otras plataformas de transporte a cumplir con estos requisitos

¿Qué pasa si ya ando mi cédula en el celular?

¡Tranquilidad total! Si usted ya hizo el trámite y tiene su IDC, debe saber que tiene exactamente la misma validez legal que el plástico tradicional que muchos llevan en la billetera.

El TSE dejó muy claro que esta ampliación de tiempo para las empresas e instituciones no les quita ningún valor a sus documentos digitales.

Ya el otro año no será necesario andar la cédula física, siempre y cuando tenga la digital. (Alonso Tenorio)

Para que usted no se pegue un viaje en vano o le hagan mala cara en una ventanilla, las autoridades le lanzan una recomendación de oro.

Lo mejor es que antes de salir de su casa a hacer una gestión, consulte previamente si en ese lugar ya están aceptando la Identidad Digital Costarricense.

De esta forma se ahorran dolores de cabeza e inconvenientes mientras esperamos a que llegue el 2027 y todo el país esté conectado con esta nueva tecnología.