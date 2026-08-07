Así relata uno de los medios de comunicación más importantes de Europa lo que pasa en Costa Rica

Uno de los medios de comunicación más importantes de Europa describe a Rodrigo Chaves, el expresidente de la República y actual ministro de la Presidencia y Hacienda, como una persona con un complejo perfil político y psicológico.

El canal alemán DW Español publicó una nota sobre el clima social y político del país, a raíz de los acontecimientos de las últimas semanas.

“La tensión entre los poderes es una constante en los sistemas presidenciales de América Latina, pero no se había visto con tanta fuerza en Costa Rica, la otrora ‘Suiza de América Latina’”, inicia el artículo.

Medio de comunicación alemán describe a Rodrigo Chaves con un complicado perfil político y psicológico. (José Cordero)

“Desde que Rodrigo Chaves asumió su mandato como presidente en 2022, esto ha cambiado. Ahora ejerce como ministro de la Presidencia y de Hacienda bajo la nueva presidenta, Laura Fernández, e imprime el mismo curso a la política de la mandataria. Se ha podido observar una preferencia por la acción disruptiva para lograr las decisiones anheladas: primero, con respecto a la Asamblea Legislativa; posteriormente, contra las instancias de bienestar, como la Caja Costarricense de Seguro Social; y últimamente, contra las instancias del Estado de derecho”, detalla el artículo.

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Rodrigo Chaves tiene un complejo perfil político y psicológico

El artículo dice también que Chaves es “una persona con un complejo perfil político y psicológico, ha consolidado un estilo de gobierno confrontativo, ampliado con discursos incendiarios cuyo objetivo ha sido erosionar los cimientos democráticos de un país que siempre se jactaba de la estabilidad de sus instituciones públicas y de la confianza de la población en la democracia”.

Además, hace énfasis en que en la última década el país ha recibido signos claros de la decepción que siente la población hacia los políticos y la fuerte demanda de una mejora en los servicios públicos y en la calidad de vida.

Según el medio de comunicación alemán, el exmandatario supo usar esa decepción y frustración de la población y logró colarse como un “político nuevo” que prometió hacer las cosas diferentes.

El artículo destaca que Laura Fernández continúa la tendencia de Chaves y sus métodos. (José Cordero)

Chaves llamó la atención del electorado por su forma de hablar “clara y directa”, pero que también ha sido muy criticada por sus constantes faltas de respeto y el alto grado de violencia que usa.

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Destacó el tema de la dictadura mencionado por Chaves

La nota periodística dice que el pasado 25 de julio, en Nicoya, se dio un nuevo capítulo político en Costa Rica en el que nuevamente Chaves fue protagonista. Hace referencia al día que preguntó a la gente si les daba miedo una dictadura o el cierre del Poder Judicial.

“Con la aclamación del público presente, que negó tener miedo al respecto, se inició un nuevo ciclo de confrontación con las instancias judiciales, que se gestó con el interés de afectar especialmente a la Sala Constitucional y deslegitimar al Poder Judicial”, señala el artículo.

El texto explica también la molestia del Gobierno de Laura Fernández contra los magistrados de la Sala IV por el fallo que obliga a los diputados a elegir de una vez por todas a los magistrados suplentes y menciona la querella presentada por Yara Jiménez, presidenta del Congreso, y apoyada por la mandataria.

Además, deja claro el ansiado interés de Chaves y Fernández por obtener el control del Poder Judicial.

Además, menciona el plantón judicial que se llevó a cabo este jueves. (Aarón Sequeira)

La gente se unió para defender la democracia

En la publicación se menciona el Plantón Judicial que se llevó a cabo este jueves en la Plaza de la Democracia, en San José, así como en diferentes sedes judiciales en distintas partes del país.

“Existe una alianza heterogénea llamada ‘Plantón por la Justicia Democrática’, que ha convocado manifestaciones en el centro de San José para defender el Poder Judicial y la democracia.

“Al mismo tiempo, los seis expresidentes del país han hecho un llamamiento a la ciudadanía en un desplegado por la grave crisis que está atravesando el país a causa del conflicto entre los diferentes poderes del Estado”, detalla la nota del medio alemán.