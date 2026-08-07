Cientos de ciudadanos se lanzaron a la calle a defender al poder Judicial y manifestaron su preocupación por la democracia

Cientos de ciudadanos se reunieron este jueves 6 de agosto en un plantón en la plaza de la Democracia para defender al Poder Judicial y la democracia.

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Los costarricenses que llegaron a la actividad expresaron su preocupación por lo que se ha convertido Costa Rica desde el gobierno de Rodrigo Chaves.

“En todos mis años de vida nunca había visto tan en riesgo la democracia como en este momento. La división de poderes es esencial para tener una democracia firme y como la que tenía Costa Rica. La verdad es que parece una pesadilla, un sueño bizarro esto que estamos viviendo”, dijo Olga Velázquez, una ciudadana jubilada.

Muchos llevaron carteles para expresar su descontento ante lo que se vive. (José Cordero/José Cordero)

Doña Olga compartió que le pareció bonito ver el patriotismo este jueves cuando la gente se unió a alzar las voces por la democracia.

“Hace tiempo no veía yo algo tan bonito”, comentó.

Otra persona, quien no quiso revelar su identidad, comentó que decidió ir a la manifestación porque cree en la democracia como un pilar de una nación.

“Creo que este país lo merece y siempre ha sido democrático. Tenemos una Constitución a la que tenemos todo el deber y el derecho de que se cumpla como es. Este gobierno está pasando por encima de un montón de cosas”, dijo.

Ambas aseguraron que nunca apoyaron al gobierno de Rodrigo Chaves ni de Laura Fernández.

“Quiero defender los derechos que tanto nos han costado durante tantas décadas y estamos en peligro de perderlos. Amo a Costa Rica y tengo muchísimos años encima viviendo en este país bello, hermoso, en libertad y democracia y no quiero que mis nietos ni mis hijos lo pierdan”, expresó un hombre, quien tampoco reveló su identidad.

Muchos jóvenes salieron a defender la democracia. (José Cordero/José Cordero)

Desde unos minutos antes de las 4:00 p.m., muchas personas, que portaban la bandera de Costa Rica y usaban camisas de color blanco, llegaron a la plaza y, en cuestión de media hora, el sitio se llenó hasta la Asamblea Legislativa y la avenida frente a los restaurantes Wong’s y Fritos y en la calle principal frente a la plaza de la Democracia.

Cayó la noche y la plaza de la Democracia seguía a reventar. (Jose Cordero/La Nación)

Un ambiente lleno de cánticos

Durante toda la actividad se escucharon cánticos en el plantón, incluso cantaron el Himno Nacional.

Los manifestantes gritaron, entre otras cosas, “fuera Chaves”, “fuera Laura”, “democracia”, “ni un paso atrás” y “el pueblo unido jamás será vencido”.

Mientras cantaban, ondeaban la bandera de Costa Rica con mucha emoción.

La gente usó diversos recursos para expresar su sentir. (José Cordero/José Cordero)

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Los participantes gritaron frases como "fuera Chaves", "ni un paso atrás", "fuera Laura" y más. También cantaron el Himno Nacional. (José Cordero/José Cordero)

Incluso, varias personas aprovecharon los espacios donde había micrófonos para expresar su molestia por las actitudes que ha tenido el gobierno anterior y el actual hacia los diferentes grupos e instituciones como la prensa, las mujeres, el Poder Judicial, entre otros.

El sitio se llenó de ciudadanos de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos mayores. El lugar estaba tan lleno que el paso de las personas se complicó; no había ni un espacio libre.

Los manifestantes llevaron banderas de Costa Rica y carteles en apoyo a la democracia y otras instituciones. (José Cordero/José Cordero)

Importantes figuras políticas se hicieron presentes

En el plantón participaron varias figuras políticas como expresidentes, diputados y excandidatos presidenciales.

Luis Guillermo Solís comentó que está preocupado por el país.

“Estoy preocupado por la salud de la democracia costarricense porque creo que son los ciudadanos, no los partidos, quienes tienen que defenderla, porque creo que hay un proyecto deliberado, bien pensado, para liquidar la independencia judicial, debilitar la institucionalidad democrática y llevar a Costa Rica a un modelo autocrático que me desagrada mucho, es una idea que repudio y creo que estar aquí era obligatorio”, expresó.

Mucha gente llegó con su bandera de Costa Rica. (Aarón Sequeira/Aarón Sequeira)

Además, mencionó que desconoce el país en que se convirtió, ya que nunca lo ha visto tan dividido.

“A veces me cuesta reconocerlo porque crecí en una Costa Rica que no estaba tan dividida, tan polarizada sino en un país donde no era extraño ver a los presidentes caminar por San José sin escolta. Era una patria amable, donde dialogábamos, donde teníamos grandes diferencias, incluso, pero éramos capaces de entendernos por medio del diálogo y esa Costa Rica podríamos perderla”, comentó.

Cientos de personas reunidas en la Plaza de la Democracia por el Plantón por la Justicia Democrática este jueves 6 de agosto de 2026. (Aarón Sequeira/Aarón Sequeira)

Claudio Alpízar, excandidato presidencial, tuvo un discurso similar.

“He dado la lucha contra el gobierno anterior y contra este desde el día uno, porque he olido todas las malas intenciones que tienen sobre nuestra democracia. Pero hoy me siento tan motivado de ver tanta gente porque a veces en esta lucha nos sentimos muy solos”, dijo.

Los ciudadanos expresaron su rechazo al presunto "golpe de Estado" que denunció el gobierno de Laura Fernández y pidieron respeto a las autoridades. (José Cordero/José Cordero)

La excontralora de la República Rocío Aguilar también apareció en el plantón y expresó estar emocionada al ver la presencia de tantas persona.

“Creo que todo los costarricenses llevamos en nuestros genes el amor por la libertad, la democracia, poder comunicarnos sin que nunca nadie nos interrumpa lo que queremos decir (...) Lo que hemos visto durante estos tiempos, lamentablemente es un ataque muy grande y directo a un poder que todos los costarricenses requerimos precisamente para la defensa de nuestros derechos”, expresó.

Aguilar comentó que anoche no podía ni dormir por la emoción de ir a la plaza a defender el país.

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, dijo que era una actividad muy importante dentro del sistema democrático costarricense.

“Estamos muy alegres y conmovidos de ver primero el recibimiento de las personas hacia nosotros y lo recibo como parte del OIJ, en nombre de todos mis compañeros y compañeras que hacen un trabajo excepcional”, dijo.

“Hemos venido trabajando muy fuerte por mejorar la seguridad del país y así recibo el cariño de todas las personas. Creo que esto es importante, es una actividad muy bonita, democrática, y es parte de lo que es Costa Rica, el poder expresarse libremente sin ninguna limitación”, añadió.

Mientras entrevistamos a don Michael, él sostenía unas flores en su mano y nos contó que se las regaló un grupo de mujeres. Estas plantas simbolizaron, para el director del OIJ, la paz y la armonía del país.

“Debe seguir siendo así, debe privar el diálogo, la comunicación y creo que esa es la línea. Esta situación compleja entre poderes debe resolverse con el diálogo”, comentó.

Los colores azul, blanco y rojo llenaron la Plaza de la Democracia, así como los cánticos y la música. (Jos/La Nación)

Los diputados de la oposición también participaron en el plantón. Frente a la entrada a la Asamblea Legislativa, los legisladores Claudia Dobles, Abril Gordienko y los de la bancada de Frente Amplio se unieron a los cánticos y motivaron a los manifestantes a alzar sus voces.

También se vieron los diputados del Partido Liberación Nacional entre el público en la plaza.

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