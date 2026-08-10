Ministerio de Hacienda solicitó un aumento en el impuesto a los combustibles y los precios subirán este martes

El Ministerio de Hacienda solicitó un aumento en el impuesto único a los combustibles y es mejor que aliste el bolsillo porque el cambio se dará a partir de este martes 11 de agosto.

Resulta que este lunes 10 de agosto salió publicado en el diario oficial La Gaceta el cambio en los precios. Esta vez, la culpa no es del dólar ni del precio del petróleo internacional, sino de un ajuste en el famoso impuesto único a los combustibles.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) confirmó que Hacienda es quien solicita el ajuste y la entidad lo calcula dentro del costo.

Los combustibles amanecerán más caros este martes 11 de agosto. (Rafael Pacheco)

¿De cuánto será el golpe al bolsillo?

La gasolina súper tendrá un aumento de ¢3, por lo que ahora el litro costará ¢704.

Si su vehículo usa gasolina regular, el incremento también será de ¢3, dejando el precio por litro en ¢758.

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Y si usted es de los que tiene carros de trabajo o transporte público, tome en cuenta que el diésel subirá ¢2, ubicándose en ¢606 por cada litro.

Dentro de todo este panorama, al menos hay una buena noticia para las amas de casa y las sodas. El gas GLP (el que usamos en los cilindros para cocinar) se salvó de esta alza y se mantendrá sin variación.

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Ya en febrero el impuesto único a los combustibles había tenido un aumento. (Rafael Pacheco)

¿Por qué sube este impuesto?

Este aumento se dará por el impuesto único a los combustibles, un cobro que se actualiza cada tres meses por petición del Ministerio de Hacienda.

Para que se dé una idea de cuánta plata se va solo en este impuesto cada vez que llena el tanque, ponga mucha atención a estos porcentajes, porque representan una gran tajada del precio final que usted paga.

En el caso de la gasolina súper, el impuesto se come el 39% del total. En la gasolina regular, representa un 34%, y en el diésel es donde menos pesa, abarcando un 26% del costo.

En febrero de 2026 ya se había dado un aumento del 0,74% en el impuesto único de combustibles, a solicitud del Ministerio de Hacienda.