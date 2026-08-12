Política

(Video) No va a creer dónde estaba la presidenta Laura Fernández cuando empezó el simulacro

El Simulacro Nacional “agarró” a la presidenta Laura Fernández en un lugar en el que no tenía pensado estar en ese momento

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Por Rocío Sandí

La presidenta de la República, Laura Fernández, estaba en un lugar en el que no tenía planeado estar cuando inició el Simulacro Nacional, este miércoles a las 10 de la mañana.

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Ella fue invitada a una actividad a la Asamblea Legislativa para celebrar el Día Nacional de la Juventud y, por motivos que se desconocen, su llegada al Congreso se atrasó.

Se tenía programada la llegada de la mandataria entre las 8 y 8:30 a. m., pero fue llegando pasadas las 9 a. m.; eso hizo que su presencia en el Congreso se extendiera.

El Simulacro Nacional "agarró" a la presidenta Laura Fernández en un lugar en el que no tenía pensado estar en ese momento

Mientras daba un discurso dedicado a los jóvenes, faltando unos cinco minutos para las 10 a. m., dijo que ya tenía que irse para participar en el Simulacro Nacional, pero mientras salía y recibía unos realitos, dieron las 10 de la mañana.

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Cuando ella estaba despidiéndose de un grupo de Guías y Scouts en las gradas de la Asamblea Legislativa, empezaron a sonar las alarmas del Congreso y de distintas instituciones cercanas.

22/06/2026, San José, Casa Presidencial, conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández junto al ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.
La presidenta Laura Fernández apareció este miércoles 12 de agosto en la Asamblea Legislativa. (Jose Cordero/José Cordero)

Muchos creyeron que la mandataria participaría entonces en el simulacro donde estaba, pero Fernández se subió al carro y se fue.

Laura Fernández no participó en el Simulacro Nacional
Tras participar en una actividad en la Asamblea Legislativa, la presidenta fue evacuada y luego, se subió a un carro y abandonó el sitio. (Rocío Sandí /Rocío Sandí)
Diputados oficialistas salieron del edificio
Los diputados oficialistas como Esmeralda Britton, Mayuli Ortega, Gonzalo Ramírez, salieron del edificio durante el Simulacro Nacional. (Rocío Sandí /Rocío Sandí)
Diputados salieron a participar en el Simulacro Nacional
Los diputados oficialistas salieron del edificio de la Asamblea Legislativa y esperaron hasta que el Simulacro Nacional finalizara. (Rocío Sandí /Rocío Sandí)
José Miguel Villalobos participó en el Simulacro Nacional
La lente de La Teja captó al diputado oficialista José Miguel Villalobos fuera de la Asamblea Legislativa mientras se realizaba el Simulacro Nacional. (Rocío Sandí /Rocío Sandí)
Participaron socorristas
En el Simulacro Nacional realizado en la Asamblea Legislativa participaron socorristas. (Rocío Sandí /Rocío Sandí)
Simulacro Nacional en la Asamblea Legislativa
Este miércoles 12 de agosto se realizó el Simulacro Nacional en la Asamblea Legislativa. (Rocío Sandí /Rocío Sandí)

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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