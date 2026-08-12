(Video) No va a creer dónde estaba la presidenta Laura Fernández cuando empezó el simulacro

La presidenta de la República, Laura Fernández, estaba en un lugar en el que no tenía planeado estar cuando inició el Simulacro Nacional, este miércoles a las 10 de la mañana.
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Ella fue invitada a una actividad a la Asamblea Legislativa para celebrar el Día Nacional de la Juventud y, por motivos que se desconocen, su llegada al Congreso se atrasó.
Se tenía programada la llegada de la mandataria entre las 8 y 8:30 a. m., pero fue llegando pasadas las 9 a. m.; eso hizo que su presencia en el Congreso se extendiera.
Mientras daba un discurso dedicado a los jóvenes, faltando unos cinco minutos para las 10 a. m., dijo que ya tenía que irse para participar en el Simulacro Nacional, pero mientras salía y recibía unos realitos, dieron las 10 de la mañana.
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Cuando ella estaba despidiéndose de un grupo de Guías y Scouts en las gradas de la Asamblea Legislativa, empezaron a sonar las alarmas del Congreso y de distintas instituciones cercanas.
Muchos creyeron que la mandataria participaría entonces en el simulacro donde estaba, pero Fernández se subió al carro y se fue.
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