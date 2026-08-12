Alejandro Rueda está preocupado y habló sin pelos en la lengua de un tema incómodo que involucra todo el país

Alejandro Rueda, el recordado expresentador del programa TV Mejenga, compartió un mensaje en el que habla de una enorme preocupación que mantienen desde hace un tiempo y que se ha intensificado en los últimos días.

Rueda decidió usar sus redes sociales para desahogarse y se refirió a la tensa polémica política que ha sacudido al país en las últimas semanas.

Con ese tono cercano que siempre lo ha caracterizado, Alejandro hizo una reflexión y envió un mensaje claro en el que le pide a la gente hacer conciencia antes de que las cosas se pongan más feas.

Alejandro Rueda habló de un tema que causa incomodidad pero merece un análisis serio. (Archivo)

Preocupado por la peleadera en redes

Alejandro confesó que está con los pelos de punta al ver los comentarios en internet. Asegura que siente que el país se está partiendo en dos y que cada vez hay una división más grande entre los mismos ticos.

Según sus propias palabras, lo que más le asusta es que esta situación parece ser un plan con doble intención. “La parcialización que están intentando hacer, porque esto es premeditado, es a ver cuál es malo entre la gente que nos cuida”, advirtió en su video.

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Los que nos cuidan son los buenos

El expresentador fue muy directo al defender a capa y espada a las autoridades policiales. Para él, es un gravísimo error que se intente ensuciar el nombre de las instituciones que día a día se la juegan por la seguridad.

“La gente del OIJ, la gente de la Policía, la gente de la Fiscalía, los jueces, son los buenos. Esos son los buenos”, recalcó Alejandro con firmeza.

Él reconoce que, como en todo lado, pueden existir personas que se dejaron comprar o que cometen delitos, pero fue tajante al decir que esos pocos malos deben ir directo a la cárcel, sin manchar al resto.

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Alejandro Rueda habló de un tema que incomoda pero es muy serio

“¡No caigamos en la trampa!"

El expresentador dice que últimamente pareciera que personas con malas intenciones quieren confundir a la gente diciendo que estos policías son buenos y aquellos malos, y eso no le hace ningún bien al país.

“No podemos empezar a decir de un lado que esos son los malos... que la gente del OIJ son todos corruptos, no se puede”, insistió el comunicador, recordando que es gracias a ellos que se logra sacar a los narcotraficantes y maleantes de nuestras calles.

“No caigamos en esa perversa idea que están intentando instaurar alguna gente por maldad y por querer hacer lo que les da la gana. No caigamos en esa trampa... No dejemos que nos pongan a pelear... eso no debe permitirse”, agregó Rueda.

En su mensaje, aclaró que habla desde su perspectiva de un simple ciudadano que quiere que las cosas mejoren. Pidió a quienes lo escuchan que no se enojen, sino que abran los ojos.

Para cerrar su sentido video, dejó una petición que todos los costarricenses deberíamos enmarcar: “Defendamos y respetemos la división de poderes y no caigamos en la trampa de gente que nos quiere poner a pelear”.