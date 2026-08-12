Sorteo de Chances entregó premio mayor de 160 millones en dos emisiones, este fue el número ganador

Este martes 11 de agosto se jugó el sorteo de Chances, en el que se dieron a conocer los números favorecidos de los tres premios.

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Pasadas las 7:30 p.m. el ruido de las tómbolas se adueñó del lugar y cesó hasta que salieron las bolitas para cada premio.

En este sorteo se sacaron diferentes combinaciones, las cuales fueron:

Premio mayor: 30, serie 197

Segundo premio: 12, serie 292

Tercer premio: 57, serie 674

La JPS realizó este martes el sorteo de Chances en el que se dieron a conocer los números ganadores de los tres premios. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

¿En cuánto estaban los premios?

Para este sorteo, el premio mayor era de 160 millones de colones en dos emisiones.

Mientras tanto, el segundo premio era de 25 millones de colones y el tercero 7 millones de colones por emisión.

Este martes también se jugó el acumulado, cuyo monto estaba en 854 millones de colones en dos emisiones.

El premio mayor de los Chances de este martes era de 160 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

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¿Qué debe hacer si ganó?

Si usted fue uno de los afortunados de ganar en los Chances este martes, debe reclamar su premio en las oficinas de la JPS.

Para reclamar su premio, debe tener en mano el pedacito o el entero que compró en buen estado físico.

En caso de que haya comprado en línea, debe esperar a que el dinero se refleje en la cuenta bancaria que registró.

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