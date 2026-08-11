MOPT impartirá cursos teóricos con interpretación en LESCO para personas sordas en Puntarenas y Turrialba

Si usted es persona sorda, vecina de Turrialba y Puntarenas y quiere sacar la licencia de manejo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene una buena noticia.

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Las autoridades realizarán el curso teórico de manejo con interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO).

El MOPT informó que las personas sordas en Puntarenas recibirán el curso del 24 al 28 de agosto. Por otra parte, los usuarios en Turrialba tendrán la oportunidad del 21 al 25 de setiembre.

El MOPT informó que las personas sordas en Turrialba y Puntarenas podrán recibir curso teórico de manejo a finales de agosto y setiembre. (MOPT/MOPT)

La asistencia es obligatoria

Las autoridades comentaron que las clases para la licencia de automóvil se impartirán por la mañana, mientras que las lecciones para la licencia de motocicleta se realizarán por la tarde.

Actualmente existen dos folletos: uno para automóviles y otro para motocicletas. La división de estos contenidos se hizo para brindar una capacitación y evaluación más precisas según el tipo de vehículo. De esta forma se puede examinar de mejor manera las destrezas, habilidades y conocimientos básicos del conductor.

Todas las clases son de asistencia obligatoria, de lunes a jueves. El viernes se aplica la prueba.

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Si usted falta a una sola lección, reprueba el curso.

Las autoridades afirmaron que el curso teórico de manejo tendrá interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO). (MOPT/MOPT)

¿Cómo puede matricular?

Las personas interesadas pueden matricularse a través de este enlace.

Para ello se necesitan las credenciales activas; es decir, el usuario y la contraseña. Si necesita obtenerlas, puede presentarse en cualquier sede de Educación Vial para solicitarlas.

También se requiere el pago del entero que es de 5.000 colones; este monto incluye el curso y la realización de la prueba. El pago de este entero se puede hacer en algún banco en línea.

Si usted no cuenta con las credenciales (usuario y contraseña) ni ha cancelado el entero, no puede matricularse, según advirtió el MOPT.

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