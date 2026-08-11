CCSS pone a la venta seis lotes: precios, ubicaciones y plazos para las ofertas

Si usted anda en busca de un lote, le contamos que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está rematando seis propiedades a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

El objetivo de la institución es recuperar plata, generar liquidez y usar esos recursos en los programas de salud que tanto necesitamos todos los ticos. Estos lotes llegaron a manos de la Caja por remates o cobros judiciales y, como no les sirven para hacer clínicas o ebáis, mejor los venden.

La CCSS tiene a la venta seis lotes que llegaron a la institución por remates o cobros judiciales. (CCSS)

¿Dónde están los terrenos y cuánto cuestan?

Hay opciones para todos los gustos y bolsillos. Si su sueño es irse para la playa, le contamos que hay cuatro terrenos en Puerto Carrillo, en Hojancha (Guanacaste). Todos miden un poquito más de 254 metros cuadrados y están en zonas residenciales.

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El precio de estos lotes guanacastecos anda entre los ¢14,2 millones y los ¢14,4 millones.

Ahora, si prefiere la ciudad, hay un terreno de 1.000 metros cuadrados en Piedades de Santa Ana (San José), valorado en poco más de ¢127,8 millones. También cuenta con certificado de uso de suelo para hacer residencia.

Cuatro de los lotes están en Guanacaste. (CCSS)

El otro terreno está en el distrito San José de Alajuela. Es un lote de 665 metros cuadrados que cuesta poco más de ¢101,3 millones y tiene un uso de suelo bueno porque la municipalidad permite hacer locales comerciales.

Un detalle superimportante que aclaró la Dirección de Servicios Institucionales es que todas estas propiedades están en zonas con acceso a luz y agua. Eso sí, al feliz comprador le tocará hacer los trámites para conectar los servicios.

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Paso a paso para hacer su oferta

Ponga mucha atención porque el reloj está corriendo. El concurso se publicó el martes 4 de agosto de 2026 y usted tiene tiempo de presentar su oferta hasta el próximo 25 de agosto antes de las 8:00 a. m..

También hay uno en Santa Ana y otro en Alajuela. (CCSS)

Para participar, todo el trámite se hace por Internet en la plataforma del SICOP (el número de procedimiento es el 2026RE-000001-0001101161).

El requisito número uno es tener firma digital. Usted debe registrarse en el sistema como proveedor (ya sea a título personal o con una empresa) y completar sus datos. Además, tiene que estar al día con la CCSS y con todas las obligaciones de ley para que el sistema lo deje participar.

Si quiere ir a echarle un ojo a los lotes antes de soltar la plata, puede coordinar una visita escribiendo un correo a la Subárea Administración de Propiedades a la dirección ga_dsi_ap@ccss.sa.cr.