MOPT anuncia cierres y desvíos en Cartago por desmontaje de puente peatonal frente a Pequeño Mundo

Si usted transita por La Lima, en Cartago, tome previsiones a partir de la noche de este lunes 10 de agosto porque se realizarán trabajos relacionados con el puente peatonal ubicado frente a Pequeño Mundo.

LEA MÁS: UCR se pronuncia de forma contundente ante fuertes palabras de profesor sobre Laura Fernández

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó que a partir de las 10:00 p.m. se cerrarán los cuatro carriles en ambos sentidos de circulación desde la gasolinera Tomza hasta la ferretería EPA sobre la ruta nacional 2, entre San José y Cartago.

Además, se suspenderá el sentido de Cartago hacia San José en la ruta nacional 10, frente al mall Paseo Metrópoli.

El MOPT anunció cierres nocturnos en La Lima por trabajos en puente peatonal a partir de este lunes 10 de agosto. (MOPT/MOPT)

Estos cierres se realizarán por el desmontaje de la estructura central del puente peatonal.

LEA MÁS: CCSS advierte sobre el gran pecado de muchas personas cuando toman algún tratamiento ¿usted lo ha hecho?

No habrá paso durante 10 noches

Las autoridades suspenderán el paso de los vehículos durante 10 noches; es decir, desde este lunes 10 hasta el jueves 20 de agosto, en un horario de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.

Mientras se realicen los trabajos, los conductores podrán transitar por las marginales y las rutas alternas señalizadas, según el MOPT.

Habrá control con banderilleros y dispositivos de seguridad de tránsito.

El MOPT solicitó a los conductores respetar la velocidad máxima de 30 km/h para evitar mayores incidentes.

Los cierres nocturnos se realizarán hasta el 20 de agosto. (MOPT/Cortesía)

LEA MÁS: Expertos analizan qué mensaje dejó el plantón por la democracia y el Poder Judicial al Gobierno de Laura Fernández