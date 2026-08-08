Expertos analizan qué mensaje dejó el plantón por la democracia y el Poder Judicial al Gobierno de Laura Fernández

El plantón en defensa de la democracia y el Poder Judicial, realizado el jueves 6 de agosto en la Plaza de la Democracia y otras partes del país, envió un mensaje al gobierno de Laura Fernández.

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La participación ciudadana mostró una expresión democrática y comprensión de la situación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

“Es una expresión que tiene la ciudadanía para poder, además del voto, generar algún tipo de incidencia y que su voz sea escuchada. El plantón fue darle a entender a las diferentes partes, principalmente al Poder Ejecutivo y una parte del Poder Legislativo, que la ciudadanía está presente y entiende la situación que están provocando al tratar de bloquear, chantajear y desprestigiar al Poder Judicial”, dijo Rubén Grillo, politólogo.

Un sociólogo y un politólogo señalaron que el plantón realizado en la Plaza de la Democracia y otras partes del país dejó un mensaje claro. (José Cordero/José Cordero)

Para el experto, el mensaje fue que se deben respetar las diferentes posiciones y que la gente no está de acuerdo con las acciones del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial.

“Es un mensaje de unión y, al mismo tiempo, decirles (a la Presidencia y la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa) que no son necesarios los aspavientos, tratar mal a las personas o decirles calificativos despectivos, sino que a través del diálogo, del respeto y de las vías democráticas se pueden solucionar las cosas”, comentó.

Por su parte, el sociólogo Carlos Carranza recordó que en el país siempre ha habido movimientos sociales de diferentes tipos.

“En algunas administraciones hubo un movimiento muy fuerte. Han pasado movimientos y paros como en el gobierno de Óscar Arias, Abel Pacheco y Laura Chinchilla. Teníamos un periodo muy largo en el que no había movimientos tan fuertes como el de ayer”, dijo.

Carranza señaló que una democracia tiene momentos de tensión y lucha y actualmente hay descontento por cómo se está llevando la gestión del Gobierno de Laura Fernández.

“Es un movimiento fuerte, de presencia, de una parte importante de la ciudadanía que considera que el Gobierno tiene que pensar muy bien la gestión. Fue una manifestación tranquila”, comentó.

A través de carteles, los manifestantes expresaron su descontento hacia el gobierno de Laura Fernández. Muchos mostraron su apoyo a la democracia, el Poder Judicial y el Estado de derecho. (José Cordero/José Cordero)

Las personas se unieron sin colores partidarios

En el plantón participaron personas de todas las edades. No se vieron tantas banderas de partidos políticos, pero sí la de Costa Rica.

“Ese mensaje no es de un partido político, sino de muchas personas que, indistintamente, apoyan la izquierda, la derecha o el centro y se unen para defender una causa común: la democracia costarricense”, señaló Grillo.

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Presencia de figuras políticas sin escolta también dio un mensaje

Varias figuras políticas y judiciales participaron en el plantón como cualquier otro ciudadano y sin escoltas, como el expresidente Luis Guillermo Solís, el excandidato presidencial Ariel Robles y la excontralora Rocío Aguilar.

En el plantón realizado en la plaza de la Democracia, varias figuras políticas no andaban con escolta. Recibieron el cariño de la gente, tomándose fotos y teniendo una conversación con los manifestantes. (José Pablo Retana/José Cordero)

Muchos manifestantes se acercaron a Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial; Álvaro Ramos, excandidato presidencial; diputados de oposición y otras figuras para pedirles fotos y darles palabras de agradecimiento.

La presencia de estas figuras sin escolta y su interacción con los ciudadanos también envió un mensaje al Gobierno.

“Que una persona expresidente de la República pueda ir a una manifestación sin ser violentado, agredido ni nada, significa que todavía este país tiene ciertos valores y respeto hacia las figuras que han ostentado el poder, sean con las que uno haya estado de acuerdo o no”, dijo Grillo.

“Ellos son otra persona más, son ciudadanos de nuestro país y tienen todo el derecho a manifestarse por ese medio. No fueron con una bandera política, eso hace que el espacio fuera más neutral”, añadió.

Los expertos destacaron que el trato que recibieron las figuras políticas y judiciales son un claro ejemplo de que en el país aún hay valores y respeto hacia las personas y las autoridades. (José Pablo Retana/José Cordero)

El plantón fue el germen de una semillita

El politólogo Grillo comentó que la movilización nace por una coyuntura: los ataques dirigidos contra el Poder Judicial y es el germen de una semillita que podría dar paso a nuevas manifestaciones.

“Esos ataques dirigidos en contra del Poder Judicial tienen un trasfondo que es la democracia costarricense y la división de poderes. (El plantón) no significa que se pueda transformar en una coalición partidaria, sino es el germen de una semillita que va a irse regando poco a poco: entre más ataquen a la separación de poderes, más personas se van a ir posicionando y pueden haber nuevas manifestaciones”, dijo.

El experto señaló que no se podría decir que es el inicio de algo, sino un primer mensaje para el Gobierno del descontento del pueblo.

El politólogo señaló que no se podría decir que es el inicio de algo, sino un primer mensaje para el gobierno del descontento del pueblo. (José Cordero/José Cordero)

Mientras tanto, el sociólogo Carranza indicó que este movimiento puede ser la unidad a través de proyectos que podrían impulsarse o acuerdos con el Gobierno.

“Hay una especie de búsqueda de debate político en la cual se pueden canalizar diferentes posiciones, respetando a cada persona (...) Tenemos que transformar estructuras políticas, pero nunca tener menos de lo que actualmente tenemos”, añadió.

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