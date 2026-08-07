Las declaraciones que dejaron figuras políticas y judiciales durante el plantón

El plantón realizado este jueves 6 de agosto estuvo lleno de gente, incluyendo algunas figuras destacadas en los ámbitos políticos y judiciales.

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Minutos antes de las 4 p.m., hora a la que fue convocado el plantón, muchos se acercaron a la plaza de la Democracia para alzar sus voces en apoyo a la democracia, el Poder Judicial y el estado de derecho.

Los manifestantes notaron la presencia de excandidatos presidenciales, expresidentes, diputados y otras figuras y se les acercaron para tomarse una foto con ellos o darles unas palabras de agradecimiento y ánimo, o incluso regalarles unas flores.

El excandidato presidencial, Álvaro Ramos, participó en el plantón convocado en la Plaza de la Democracia. (José Pablo Retana/José Cordero)

Álvaro Ramos, expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social y excandidato presidencial; Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial; Carlo Díaz, fiscal general; Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); Luis Guillermo Solís, expresidente; Miguel Ángel Rodríguez, expresidente; Rocío Aguilar, excontralora de la República; Ariel Robles, exdiputado y excandidato presidencial, entre otras figuras, se hicieron presentes en la manifestación.

La Teja captó a algunas figuras e incluso conversó con ellas.

“Estamos muy alegres y conmovidos de ver primero el recibimiento de las personas hacia nosotros y lo recibo como parte del OIJ, en nombre de todos mis compañeros y compañeras que hacen un trabajo excepcional.

“Hemos venido trabajando muy fuerte por mejorar la seguridad del país y así recibo el cariño de todas las personas. Creo que esto es importante, es una actividad muy bonita, democrática, y es parte de lo que es Costa Rica, el poder expresarse libremente sin ninguna limitación”, dijo Michael Soto

Como a varias figuras políticas y judiciales, la gente se le acercó a Carlo Díaz a tomarse fotos con él. (José Pablo Retana/José Cordero)

Michael Soto sostuvo unas flores en sus manos; para él representaban la paz y la armonía del país.

“Debe seguir siendo así, debe privar el diálogo, la comunicación y creo que esa es la línea. Esta situación compleja entre poderes debe resolverse con el diálogo”, expresó.

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Rocío Aguilar se mostró emocionada al ver tanta gente reunida en la plaza de la Democracia.

“Creo que todo los costarricenses llevamos en nuestros genes el amor por la libertad, la democracia, poder comunicarnos sin que nunca nadie nos interrumpa lo que queremos decir (...) Lo que hemos visto durante estos tiempos, lamentablemente es un ataque muy grande y directo a un poder que todos los costarricenses requerimos precisamente para la defensa de nuestros derechos”, comentó.

La Plaza de la Democracia se llenó de gente al grado de que invadieron la calle principal en la Avenida Segunda, la calle frente a los restaurantes Wong's y Fritos y un costado de la Asamblea Legislativa. (José Cordero/José Cordero)

El exmandatario Luis Guillermo Solís expresó su preocupación por la democracia del país.

“Estoy preocupado por la salud de la democracia costarricense porque creo que son los ciudadanos, no los partidos, quienes tienen que defenderla, porque creo que hay un proyecto deliberado, bien pensado, para liquidar la independencia judicial, debilitar la institucionalidad democrática y llevar a Costa Rica a un modelo autocrático que me desagrada mucho, es una idea que repudio y creo que estar aquí era obligatorio”, dijo.

Asimismo, mencionó que le cuesta reconocer el país en que se ha convertido Costa Rica.

“A veces me cuesta reconocerlo porque crecí en una Costa Rica que no estaba tan dividida, tan polarizada sino en un país donde no era extraño ver a los presidentes caminar por San José sin escolta. Era una patria amable, donde dialogábamos, donde teníamos grandes diferencias, incluso, pero éramos capaces de entendernos por medio del diálogo y esa Costa Rica podríamos perderla”, comentó.

El excandidato presidencial, Claudio Alpízar, señaló que ha luchado contra el gobierno anterior y el actual desde el día uno y se sintió motivado al ver tanta gente reunida, ya que a veces se siente muy solo en la lucha.

Los diputados de la oposición salieron a saludar a la gente y participaron en el plantón. Varios de ellos se unieron a los cánticos. (José Cordero/José Cordero)

Diputados de la oposición salieron a saludar

Los diputados del Frente Amplio, Liberación Nacional, Coalición Agenda Ciudadana y Unidad Social Cristiana salieron a la entrada de la Asamblea Legislativa para saludar a los ciudadanos.

Ellos se unieron a los cánticos y luego se tomaron fotos con la gente.

Algunas personas les pidieron fotos a los diputados quienes se unieron al plantón. (José Cordero/José Cordero)

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