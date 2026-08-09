CCSS advierte sobre el gran pecado de muchas personas cuando toman algún tratamiento ¿usted lo ha hecho?

A todos nos ha pasado alguna vez: vamos al doctor, nos mandan unas pastillas, nos tomamos unas cuantas y, como ya nos sentimos mejor, guardamos el resto del medicamento en la gaveta.

Sin embargo, esa costumbre tan común en realidad es muy dañina y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) nos trae un mensaje que vale oro para nuestra salud. La institución nos recuerda lo vital que es no suspender un tratamiento antes de tiempo.

Dejar el tratamiento a medias puede hacer que la enfermedad vuelva. (Canva)

El engaño de sentirse “bien”

A veces, cuando empezamos a sentirnos mejor de nuestros males, creemos equivocadamente que ya no es necesario continuar con el tratamiento que nos mandaron.

¡Pero mucho ojo con esto! Suspender las medicinas antes de la fecha indicada por el doctor puede hacer que la enfermedad regrese a su cuerpo.

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Además, cortar la receta a la mitad provoca que el malestar no se cure completamente, dejando su salud vulnerable.

Por eso, es de suma importancia completar el tratamiento al pie de la letra y exactamente según lo indicado por el profesional de salud.

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Es importante que siempre se tome el tratamiento completo. (Canva)

Busque a su gran aliado en la ventanilla

Si usted es un poquillo olvidadizo o tiene dudas con sus medicamentos, sepa que no está solo. El farmacéutico de la Caja es su gran aliado y está ahí para orientarle con mucho gusto.

Este profesional le puede explicar a fondo la importancia de la duración de su receta y ayudarle a mantener la adherencia, es decir, el apego correcto a sus medicinas.

Como bien nos recuerda la institución en este valioso consejo para todos los asegurados: “Terminar el tratamiento es tan importante como iniciarlo correctamente”. Así que ya lo sabe, a tomarse todo el tratamiento completo y a cuidar mucho su salud.