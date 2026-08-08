Estas son las combinaciones ganadores de los Chances de este viernes 7 de agosto

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes 7 de agosto el sorteo de Chances.

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Para este juego, el premio mayor tenía un monto de 240 millones de colones en dos emisiones. Mientras que el segundo era de 37 millones de colones y el tercero de 9 millones de colones por emisión.

Los números favorecidos del sorteo fueron revelados pasadas las 7:30 p.m. cuando salieron las bolitas de las tómbolas.

Estas son las combinaciones que salieron para cada premio:

Premio mayor: 59, serie 294.

Segundo premio: 74, serie 509.

Tercer premio: 30, serie 756.

El premio mayor de los Chances de este viernes era de 240 millones de colones en dos emisiones. La JPS reveló la combinación ganadora de este premio. (JPS/JPS)

¿Cómo reclamar el premio?

Si usted ganó alguno de los números, debe reclamar su premio.

En caso de que haya adquirido un pedacito o un entero en físico, debe acudir a las oficinas de la JPS para que le den el dinero correspondiente.

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Aquellas personas que compraron en línea, deben esperar a que el dinero sea depositado en la cuenta bancaria que registró.

La JPS reveló este viernes los números ganadores del sorteo de Chances. (JPS/JPS)

Este domingo habrá Lotería

La JPS jugará la Lotería Nacional este domingo 9 de agosto.

El premio mayor tiene un monto de 175 millones de colones por emisión.

Si usted quiere participar, la fracción tiene un costo de 2.000 colones y el entero, de 5 fracciones, 10.000 colones.

El sorteo se realizará pasadas las 7:30 p.m.

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