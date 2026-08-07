Banco Popular pone en remate casas y vehículos en los próximos días

Si usted está en busca de una casa o un vehículo, tiene posibilidades de encontrar uno en el Banco Popular, pues cuenta con varios bienes en remate.
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La entidad someterá a remate varios bienes, por ejemplo, casas que se encuentran en diferentes partes del país, en los próximos días.
Algunos bienes serán rematados en varias oportunidades si una persona no presenta una oferta la primera vez.
Estos son los vehículos y las propiedades que están disponibles en esta entidad:
Casa en Upala
- Expediente Judicial: 22-008046-1202-CJ
- Ubicación: Upala, Alajuela
- Área: 469 m²
- Valor del mercado: ¢26.060.738,00
- Base de remate: ¢5.680.578,29
- Fecha y hora del remate: 10 de agosto de 2026, a las 3 p.m.
- Contacto: 2104-7468
Carro marca DFM
- Número de expediente judicial: 25-000198-1763-CJ
- Descripción: Marca DFM ZNA RICH 6, carga liviana, capacidad cinco personas, camioneta pick-up 4x4 de color negro, combustible diésel, año 2024
- Valor del mercado: ₡13.970.260,93
- Base del remate: ₡21.014.539,72
- Fecha y hora del remate: 19 de agosto de 2026 a las 3:30 p.m.
- Contacto: 2104-6629 / 2104-6268
Casa en Calle Blancos
- Expediente Judicial: 26-001362-1765-CJ
- Ubicación: Calle Blancos, Goicoechea, San José
- Área: 92,79 m²
- Valor del mercado: ¢28.662.279,00
- Base de remate: ¢25.998.148,63
- Fecha y hora del remate: 25 de agosto de 2026, a las 9:30 a.m.
- Contacto: 2104-6268
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Casa en Liberia
- Expediente Judicial: 25-003471-1205-CJ
- Ubicación: Liberia, Guanacaste
- Área: 136,97 m²
- Valor del mercado: ¢24.210.218
- Base de remate: ¢15.381.593,17
- Fecha y hora del remate: 10 de agosto de 2026, a las 8:30 a.m.
- Contacto: 2104-6268
Carro marca Kia
- Número de expediente administrativo: 116-GP-06-2026
- Descripción: Marca Kia Soluto, capacidad cinco personas, sedán 4 puertas, tracción 4x2, año 2014, color gris
- Valor del mercado: ₡7.355.287,21
- Base del remate: ₡2.466.027,82
- Fecha y hora del remate: 14 de agosto de 2026 a las 11 a.m.
Carro marca Chery
- Número de expediente administrativo: 118-GP-06-2026
- Descripción: Marca Chery Tiggo Pro 4, capacidad cinco personas, todo terreno 4 puertas, tracción 4x2, año 2025, color negro
- Valor del mercado: ₡9.877.047,12
- Base del remate: ₡3.260.513,63
- Fecha y hora del remate: 14 de agosto de 2026 a la 1 p.m.
- Número de contacto: 2104-6629/2104-6625
Carro marca BYD
- Número de expediente administrativo: 119-GP-06-2026
- Descripción: Marca BYD Yuan Pro EV, capacidad cinco personas, todo terreno 4 puertas, tracción 4x2, año 2023, color blanco, vehículo eléctrico
- Valor del mercado: ₡7.302.739,41
- Base del remate: ₡11.103.779,40
- Fecha y hora del remate: 10 de agosto de 2026 a las 9:30 a.m.
- Número de contacto: 2104-6629/2104-6625
Carro marca DFSK
- Número de expediente administrativo: RJM-BP-032-2025-EPA110A93:A109
- Descripción: Marca DFSK Glory 560, capacidad siete personas, todo terreno 4 puertas, tracción 4x2, año 2025, color blanco
- Valor del mercado: ₡6.240.748,81
- Base del remate: ₡9.476.015,73
- Fecha y hora del remate: 10 de agosto de 2026 a la 1 p.m.
- Número de contacto: 2104-6629/2104-6625
Carro marca Chery
- Número de expediente administrativo: 115-GP-06-2026
- Descripción: Marca Chery Tiggo 4 Pro, capacidad cinco personas, todo terreno 4 puertas, tracción 4x2, año 2025, color blanco
- Valor del mercado: ₡7.277.215,69
- Base del remate: ₡11.134.773,21
- Fecha y hora del remate: 14 de agosto de 2026 a las 2 p.m.
- Número de contacto: 2104-6629/2104-6625
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