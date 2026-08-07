Nacional

Banco Popular pone en remate casas y vehículos en los próximos días

Algunos bienes se volverán a subastar si no reciben ofertas en una convocatoria

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Por Ingrid Hidalgo

Si usted está en busca de una casa o un vehículo, tiene posibilidades de encontrar uno en el Banco Popular, pues cuenta con varios bienes en remate.

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La entidad someterá a remate varios bienes, por ejemplo, casas que se encuentran en diferentes partes del país, en los próximos días.

Algunos bienes serán rematados en varias oportunidades si una persona no presenta una oferta la primera vez.

Estos son los vehículos y las propiedades que están disponibles en esta entidad:

Casa en Upala

Casa en Upala
Banco Popular rematará esta casa ubicada en Upala. Imagen mejorada con IA. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Judicial:  22-008046-1202-CJ
  • Ubicación: Upala, Alajuela
  • Área: 469 m²
  • Valor del mercado: ¢26.060.738,00
  • Base de remate: ¢5.680.578,29
  • Fecha y hora del remate: 10 de agosto de 2026, a las 3 p.m.
  • Contacto: 2104-7468

Carro marca DFM

Carro marca DFM
Este es uno de los vehículos que tiene el Banco Popular listo para remate. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Número de expediente judicial: 25-000198-1763-CJ
  • Descripción: Marca DFM ZNA RICH 6, carga liviana, capacidad cinco personas, camioneta pick-up 4x4 de color negro, combustible diésel, año 2024
  • Valor del mercado: ₡13.970.260,93
  • Base del remate: ₡21.014.539,72
  • Fecha y hora del remate: 19 de agosto de 2026 a las 3:30 p.m.
  • Contacto: 2104-6629 / 2104-6268

Casa en Calle Blancos

Casa en Calle Blancos
Esta casa está ubicada en Calle Blancos. El Banco Popular hará un remate por ella en los próximos días. Imagen mejorada con IA. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Judicial:  26-001362-1765-CJ
  • Ubicación: Calle Blancos, Goicoechea, San José
  • Área: 92,79 m²
  • Valor del mercado: ¢28.662.279,00
  • Base de remate: ¢25.998.148,63
  • Fecha y hora del remate: 25 de agosto de 2026, a las 9:30 a.m.
  • Contacto: 2104-6268

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Casa en Liberia

Casa en Liberia
Si usted busca casa en Liberia, el Banco Popular tiene una opción que será puesta a remate. Imagen mejorada con IA. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Judicial:  25-003471-1205-CJ
  • Ubicación: Liberia, Guanacaste
  • Área: 136,97 m²
  • Valor del mercado: ¢24.210.218
  • Base de remate: ¢15.381.593,17
  • Fecha y hora del remate: 10 de agosto de 2026, a las 8:30 a.m.
  • Contacto: 2104-6268

Carro marca Kia

Carro marca Kia
Un carro de marca Kia y con capacidad de cinco personas está en remate. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Número de expediente administrativo: 116-GP-06-2026
  • Descripción: Marca Kia Soluto, capacidad cinco personas, sedán 4 puertas, tracción 4x2, año 2014, color gris
  • Valor del mercado: ₡7.355.287,21
  • Base del remate: ₡2.466.027,82
  • Fecha y hora del remate: 14 de agosto de 2026 a las 11 a.m.

Carro marca Chery

Carro marca Chery
Un vehículo de marca Chery, de color negro, está disponible para remate. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Número de expediente administrativo: 118-GP-06-2026
  • Descripción: Marca Chery Tiggo Pro 4, capacidad cinco personas, todo terreno 4 puertas, tracción 4x2, año 2025, color negro
  • Valor del mercado: ₡9.877.047,12
  • Base del remate: ₡3.260.513,63
  • Fecha y hora del remate: 14 de agosto de 2026 a la 1 p.m.
  • Número de contacto: 2104-6629/2104-6625

Carro marca BYD

Carro marca BYD
Un carro de marca BYD está en la lista de los vehículos que serán sometidos a remate por el Banco Popular. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Número de expediente administrativo: 119-GP-06-2026
  • Descripción: Marca BYD Yuan Pro EV, capacidad cinco personas, todo terreno 4 puertas, tracción 4x2, año 2023, color blanco, vehículo eléctrico
  • Valor del mercado: ₡7.302.739,41
  • Base del remate: ₡11.103.779,40
  • Fecha y hora del remate: 10 de agosto de 2026 a las 9:30 a.m.
  • Número de contacto: 2104-6629/2104-6625

Carro marca DFSK

Carro marca DFSK
El Banco Popular pondrá este carro a remate en los próximos días. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Número de expediente administrativo: RJM-BP-032-2025-EPA110A93:A109
  • Descripción: Marca DFSK Glory 560, capacidad siete personas, todo terreno 4 puertas, tracción 4x2, año 2025, color blanco
  • Valor del mercado: ₡6.240.748,81
  • Base del remate: ₡9.476.015,73
  • Fecha y hora del remate: 10 de agosto de 2026 a la 1 p.m.
  • Número de contacto: 2104-6629/2104-6625

Carro marca Chery

Carro marca Chery
Este es uno de los vehículos de marca Chery que tiene el banco en remate. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Número de expediente administrativo: 115-GP-06-2026
  • Descripción: Marca Chery Tiggo 4 Pro, capacidad cinco personas, todo terreno 4 puertas, tracción 4x2, año 2025, color blanco
  • Valor del mercado: ₡7.277.215,69
  • Base del remate: ₡11.134.773,21
  • Fecha y hora del remate: 14 de agosto de 2026 a las 2 p.m.
  • Número de contacto: 2104-6629/2104-6625

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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