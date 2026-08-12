UNA señala que mercado laboral en Costa Rica ha mantenido un estancamiento en los últimos 7 años

El mercado laboral en Costa Rica ha mantenido un estancamiento en los últimos siete años, según la Universidad Nacional (UNA).

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La institución señaló que, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadísticay Censos (INEC), el segundo trimestre de este año se contabilizaron 2.182.915 personas con trabajo, 279 menos que en el mismo periodo de 2019.

Esta cifra genera preocupación, a pesar de que el año pasado la población ocupada aumentó en 29.429 personas, cuya cifra se divide en un 48.8% hombres y un 51.2% mujeres.

La UNA señaló que el mecardo laboral costarricense se ha mantenido estancado en los últimos 7 años. (Manpower/Manpower)

“La economía ha crecido significativamente durante este período, pero ese crecimiento no se ha traducido en un aumento proporcional del número de personas ocupadas”, indicó la UNA.

Por otro lado, se reportó una reducción de 131.890 personas desempleadas en los últimos siete años. No obstante, la UNA señaló que hay una aparente contradicción porque 132.169 usuarios salieron de la fuerza de trabajo.

“Al dejar de participar en el mercado laboral, ya no se contabilizan como desempleadas, por lo que la tasa de desempleo disminuye a pesar de que no aumenta la cantidad de personas ocupadas”, indicó.

¿Dónde hubo más empleo en el 2025?

La institución explicó que el aumento del empleo que se registró en el 2025 presenta diferencias entre las regiones de planificación.

Entre el segundo trimestre del año pasado y de este 2026, hubo un crecimiento de apenas 1.4%; el aumento estuvo concentrado en la región Central (que abarca el Valle Central) y la región Huetar Norte (ubicada al norte de Costa Rica, abarcando San Carlos, Sarapiquí, Guatuso y otros lugares).

En el caso del Valle Central, un total de 15.617 personas obtuvo empleo, mientras que en el norte del país, hubo un crecimiento relativo de 10.786 personas.

La UNA señaló que aunque el empleo aumentó el año pasado, en comparación a hace siete años, no hubo mayores mejoras en las cifras. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)

Las regiones donde no hubo fuertes cambios fueron la Pacífico Central (Jacó, Quepos, Puntarenas y una parte de Nicoya) y la Brunca (ubicada al sureste del país como Pérez Zeledón, Coto Brus, Corredores y otros lugares).

Sin embargo, en comparación a las cifras del segundo trimeste de 2019, hay menos personas ocupadas en el Valle Central. La UNA señaló que el año pasado se registraron 36.666 personas menos que en 2019.

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Mientras tanto, en la zona de Puntarenas aumentó la cifra en los últimos años: hay 10.527 personas más con empleo, y en el sureste del país, incrementó solamente 623 personas ocupadas.

Un total de 15.616 personas se incorporaron a empleos formales, mientras que 13.813 a trabajos informales.

Por ejemplo, 12.156 mujeres consiguieron trabajo informal, específicamente el servicio doméstico.

Los sectores que generaron más empleo fueron comercio y reparación, construcción y enseñanza y salud, mientras que se registraron pérdidas en actividades profesionales y administrativas de apoyo, industria manufacturera e intermediación financiera y de seguros.

En el sector turístico hay una preocupación, pues en el segundo trimestre de 2019 había 176.232 personas ocupadas, mientras que en el mismo periodo de este año, hubo 8.571 personas menos.

Hay varios desafíos en el mercado laboral

La Universidad Nacional concluyó que no solo se debe reducir el desempleo, sino también lograr que el crecimiento genere más y mejores puestos de trabajo.

Asimismo, estos puestos de trabajo deben distribuirse de manera más amplia entre las distintas regiones y grupos de población en el país.

No solo se debe reducir el desempleo, sino también lograr que el crecimiento genere más y mejores puestos de trabajo. (Manpower/Manpower)

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