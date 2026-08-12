TAC del hospital de Heredia quedará fuera de servicio por 6 meses: ¿qué pasará con las citas programadas?

El Hospital San Vicente de Paúl, ubicado en Heredia, dio malas noticias a los pacientes que fueron citados para hacerse un TAC en este centro médico.
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En los próximos 6 meses estará fuera de servicio el TAC del centro hospitalario.
“Estamos solicitándoles a todos ustedes muchísima comprensión y paciencia durante los próximos 6 meses, dada todas las modificaciones que debemos hacer de infraestructura y software nuevos para poder tener mejores imágenes y hacer diagnósticos oportunos para todos nuestros pacientes”, dijo Priscila Balmaceda, directora del hospital.
¿Qué pasará con los pacientes que requieren un TAC?
Balmaceda informó que los pacientes que requieran un estudio de TAC y se encuentren dentro del hospital serán trasladados a otros centros médicos para realizarles las imágenes y así determinar un diagnóstico.
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El servicio de radiología contactará a las personas que tienen una cita programada y les indicará dónde deben realizar su TAC.
La directora del centro hospitalario explicó a este medio que se contactará a las personas mediante los teléfonos registrados en el EDUS.
“Si les envían un TAC deben presentarse con normalidad al servicio de radiología a sacar su cita. Actualmente, tenemos pacientes agendados según su cita con el especialista, a 2, 3, 4 u 8 semanas, depende de la prioridad e indicación médica”, dijo Balmaceda.
Señaló que hay un total de 202 pacientes que han sido citados a un TAC.
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