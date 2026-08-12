TAC del hospital de Heredia quedará fuera de servicio por 6 meses: ¿qué pasará con las citas programadas?

El Hospital San Vicente de Paúl, ubicado en Heredia, dio malas noticias a los pacientes que fueron citados para hacerse un TAC en este centro médico.

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En los próximos 6 meses estará fuera de servicio el TAC del centro hospitalario.

“Estamos solicitándoles a todos ustedes muchísima comprensión y paciencia durante los próximos 6 meses, dada todas las modificaciones que debemos hacer de infraestructura y software nuevos para poder tener mejores imágenes y hacer diagnósticos oportunos para todos nuestros pacientes”, dijo Priscila Balmaceda, directora del hospital.

El hospital San Vicente de Paúl no atenderá a pacientes que requieren un TAC en el hospital, pues este instrumento estará fuera de servicio. (Albert Marin/Albert Marín)

¿Qué pasará con los pacientes que requieren un TAC?

Balmaceda informó que los pacientes que requieran un estudio de TAC y se encuentren dentro del hospital serán trasladados a otros centros médicos para realizarles las imágenes y así determinar un diagnóstico.

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El servicio de radiología contactará a las personas que tienen una cita programada y les indicará dónde deben realizar su TAC.

La directora del centro hospitalario explicó a este medio que se contactará a las personas mediante los teléfonos registrados en el EDUS.

“Si les envían un TAC deben presentarse con normalidad al servicio de radiología a sacar su cita. Actualmente, tenemos pacientes agendados según su cita con el especialista, a 2, 3, 4 u 8 semanas, depende de la prioridad e indicación médica”, dijo Balmaceda.

Señaló que hay un total de 202 pacientes que han sido citados a un TAC.

Los pacientes que esperan cita de TAC en el hospital de Heredia recibirán una llamada indicándoles dónde les harán el estudio. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

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