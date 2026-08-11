Día de la Madre: ¿No sabe qué regalarle a su mamá? Estas ideas lo pueden sacar de apuros

El Día de la Madre está cada vez más cerca y por eso aparece una pregunta que para muchos se vuelve más complicada conforme pasan los días: ¿Qué regalarle a mamá?

En Costa Rica la celebración será este sábado 15 de agosto y, si todavía no tiene el regalo, hay alternativas para diferentes gustos y presupuestos que pueden sacarlo de apuros sin necesidad de recurrir siempre a las opciones tradicionales.

Regalos útiles que mamá puede aprovechar

Los regalos para el Día de la Madre pueden ir desde artículos útiles hasta experiencias para compartir en familia. (Gemini/Made with Google AI)

Para una mamá que disfruta del café, un termo o vaso térmico puede ser una opción sencilla y de uso diario. Una crema para manos, un difusor de aromas, una vela aromática o unas pantuflas cómodas también funcionan para quienes prefieren regalos relacionados con el descanso.

Si el presupuesto permite gastar un poco más, aparecen alternativas como audífonos inalámbricos, relojes inteligentes, masajeadores de cuello y hombros o productos para el cuidado de la piel.

Los accesorios tampoco pasan de moda. Una cartera, un bolso, una joya o incluso un llavero personalizado con sus iniciales pueden tener un valor adicional si se escogen pensando en los gustos de mamá.

Un regalo no necesariamente tiene que ser un objeto

También hay opciones para quienes prefieren regalar recuerdos. Un día de spa, una cena, una salida familiar, una cata de café o algún taller pueden convertirse en una experiencia diferente.

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Y si el presupuesto está ajustado, todavía quedan alternativas con un importante componente sentimental: preparar un desayuno, escribir una carta a mano, imprimir una fotografía familiar y colocarla en un marco, regalar una planta o preparar una tarde de películas en casa.

Al final, antes de comprar por comprar, la mejor pista está en pensar qué disfruta realmente mamá.

Un regalo sencillo y pensado especialmente para ella puede terminar teniendo mucho más significado que el más caro de la tienda.