¿Qué está pasando en las zonas francas de Costa Rica? El panorama no es positivo

Nuevos datos del Banco Central revelan cifras alarmantes sobre el decrecimiento de zonas francas. (JOHN DURAN/John Durán)

La desaceleración de las zonas francas plantea un panorama preocupante para el futuro del empleo en Costa Rica. Así lo refleja el más reciente Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Este informe ha revelado datos preocupantes, como que el crecimiento de las zonas francas ha llegado a su nivel más bajo desde el 2020, con un aumento de tan solo el 2,9 %.

Para el economista Leiner Vargas, este freno responde tanto a factores internacionales como a decisiones de política económica interna:

“Estamos hablando de varios trimestres consecutivos de caída en la tasa de crecimiento de las zonas francas, que han sido el motor más dinámico de la economía en los últimos quince años. Hay razones globales, como las dinámicas de aranceles, pero el resto es producto de una política económica interna que ha apreciado fuertemente el colón. Esto eleva los costos en dólares para las empresas y afecta de lleno sus cadenas de suministro”, explicó el economista.

Según afirmó Federico Quesada, director de la Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el país debe prestar atención a indicadores y factores importantes que podrían estar provocando este decrecimiento, como lo son el choque entre el valor del colón y el dólar, un aumento en el precio de materias primas y la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías que acaparan un mercado laboral internacional cada vez mas exigente y cambiante.

Asimismo, decisiones geopolíticas recientes han golpeado directamente a sectores clave de la industria costarricense.

“El factor de mayor impacto a corto plazo fue la negativa de Estados Unidos para que Costa Rica se convirtiera en una sede para la sustitución de chips de inteligencia artificial, lo que frenó al sector tecnológico puro. En el caso de los dispositivos médicos, el golpe viene por el tema arancelario y el tipo de cambio”, añadió el economista Leiner Vargas.

¿Qué consecuencias puede tener esto para el ciudadano costarricense?

Es importante recordar que el Régimen de zonas francas es un mercado que aporta alrededor del 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, además de generar más de 200.000 empleos en diversas regiones del país.

Cuando el sector se desacelera, la población costarricense lo siente de inmediato. Se pierden empleos de calidad en áreas como tecnología, manufactura y dispositivos médicos, disminuye el poder de compra de las familias y se desencadena un efecto dominó que impacta a toda la economía.

Ya que las zonas francas también suelen ofrecer salarios normalmente más altos que el promedio nacional, su decrecimiento también puede reducir la masa salarial disponible en la economía formal.

“Esta caída afecta directamente a las personas jóvenes, quienes son las que más se han beneficiado con empleos en soporte, ensamblaje e ingeniería. Cuando se pierde empleo formal en zonas francas, se arrastra también a toda la cadena de empleos formales e informales que dependen de ellas”, advirtió Vargas.

El efecto dominó alcanza también a las pequeñas y medianas empresas (pymes) locales. Al reducir sus operaciones, las multinacionales disminuyen sus compras a proveedores costarricenses de servicios como seguridad, alimentación, transporte y mantenimiento, comprometiendo contratos vitales para la economía nacional.

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