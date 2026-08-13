Hospital San Carlos atenderá a pacientes que están en la lista de espera en estas fechas

El hospital San Carlos anunció una buena noticia para los usuarios que esperan ser atendidos en distintas especialidades por alguna condición o dolor que les aqueja.

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La próxima semana se realizará una jornada especial para atender a los pacientes en diferentes especialidades.

Según Daniel Abarca, director del centro médico, con estas jornadas se busca reducir las listas de espera y brindar un servicio oportuno a los pacientes.

La próxima semana el hospital San Carlos realizará jornada especial para reducir las listas de espera. (Edgar Chinchilla para LN )

En el caso de las especialidades de ginecología, radiología y dermatología, habrá jornadas de atención el miércoles 19, el jueves 20 y el viernes 21 de agosto, en un horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Por medio de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), habrá jornadas extraordinarias del lunes 17 al domingo 23 de agosto, en un horario de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., para atender pacientes de cardiología, ortopedia, cirugía general, gastroenterología y oftalmología.

El Hospital San Carlos señaló que los usuarios de oftalmología serán trasladados a la Clínica Oftalmológica en San José para que reciban atención especializada.

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Un importante llamado para usuarios

Las autoridades del centro hospitalario pidieron a los usuarios en espera de atención que estén atentos a alguna actualización sobre sus citas.

Es importante que los pacientes mantengan actualizados sus datos, como el correo electrónico, el número de celular o de habitación y la dirección exacta donde viven.

Si usted no ha realizado ninguna modificación de estos datos; de lo contrario, no podrán contactarlo.

“Es indispensable que contemos con la información de los pacientes actualizada, ya que muchas veces llamamos y no podemos contactarnos con el asegurado, incluso muchos no saben que ya tienen nueva fecha de su cita”, dijo el director del hospital.

Si usted no ha actualizado su número de celular, correo electrónico ni la dirección de su casa, tiene que hacerlo sino no podrán contactarlo para avisarle que su cita fue adelantada. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El centro médico señaló que los pacientes no deben presentarse al hospital para recibir atención durante este tipo de jornadas.

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