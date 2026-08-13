Aresep anuncia estos cambios en las tarifas de buses y taxis

Las tarifas de los autobuses y los taxis podrían cambiar según una propuesta de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)

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La institución analiza las variaciones de los salarios, combustibles, insumos de mantenimiento y gastos administrativos como parte de la revisión tarifaria semestral.

El ajuste tarifario propuesto por la Aresep responde a las variaciones registradas en los insumos de mantenimiento.

La Aresep propuso un posible ajuste tarifario en los buses. Se haría una rebaja entre 10 y más de 30 colones, según la ruta. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el caso de los combustibles, la Autoridad explicó que los aumentos durante el primer semestre ya fueron considerados en el ajuste realizado en mayo, por lo que en esta fijación la variación por reconocer es mínima.

Tras el análisis, se propuso una pequeña rebaja en las tarifas de bus y un aumento en las de los taxis.

De las 4793 tarifas que conforman el pliego tarifario nacional del servicio de autobús, el 17,6% tendrían reducciones que oscilan entre 10 y más de 30 colones.

Mientras tanto, el 82,4% de las tarifas no tendrán cambios, es decir, sus montos se mantendrán.

Una de las rutas de bus que tendría una reducción es la de 521 (Liberia-La Cruz-Peñas Blancas). La Aresep propuso un ajuste de 10 colones en la tarifa, es decir, pasaría de 2.000 a 1.990 colones.

La ruta 725 (Limón–Sixaola) tendría la misma variación, pasando de 4.070 a 4.060 colones. Este cambio no se sentiría en el bolsillo de los usuarios.

Otra ruta que tendría cambios en su tarifa es la 695 (Puntarenas-Quepos). El ajuste planteado por la Autoridad también es de 10 colones menos; esto significa que el monto pasaría de 3.050 a 3.040 colones.

Mientras tanto, las rutas 632 y 632A (Ciudad Neilly–Puerto Jiménez) tendría una variación de 30 colones, es decir, la tarifa pasaría de 7.150 a 7.120 colones.

La Aresep explicó que las rebajas propuestas varían según el tamaño de la empresa operadora y la implementación del sistema de pago electrónico Sinpe-TP.

El ajuste tarifario propuesto por la Aresep responde a las variaciones registradas en los insumos de mantenimiento. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

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¿Cómo sería la situación de los taxis?

La Aresep también propuso cambios en las tarifas de los taxis rojos y de aeropuerto.

En el caso de los taxis rojos tipo sedán, las tarifas banderazo, variable y por demora tendrían un aumento de entre 10 y 30 colones. Los montos quedarían de esta forma:

Tarifa banderazo y variable: pasaría de 840 a 850 colones

Tarifa por demora: subiría de 3.520 a 3.550 colones.

La tarifa de banderazo y la variable de los taxis adaptados para personas con discapacidad no tendrán cambios, es decir, se mantendrán en 760 colones.

Sin embargo, la tarifa por demora sí podría cambiar. La institución sugirió un aumento de 20 colones, pasando de 3.760 a 3.780 colones.

La Aresep planteó un pequeño aumento en algunas tarifas de los taxis. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los taxis rurales también tendrían ajustes. La Aresep planteó un aumento de 10 colones en la tarifa de banderazo y la variable pasaría de 930 a 940 colones, mientras que la tarifa por demora subiría de 3.790 a 3.820 colones.

Por otra parte, las tarifas de banderazo y la variable por distancia de los taxis que operan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se mantendrían, mientras que el monto por demora subiría 20 colones.

De esta forma, quedarían los taxis tipo sedán y microbús:

Taxi sedán

Tarifa banderazo y variable: 730 colones (sin cambios)

Tarifa por demora: pasaría de 3.710 a 3.730 colones (aumento de 20 colones)

Taxi microbús

Tarifa banderazo y variable: 730 colones (sin cambios)

Tarifa por demora: pasaría de 3.910 a 3.930 colones (aumento de 20 colones)

Todos los ajustes propuestos para los buses y los taxis fueron sometidos a consulta pública, cuyo periodo finaliza el próximo lunes 24 de agosto.

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