José Miguel Villalobos fue denunciado por diputada por presunta violencia política, esto responde el oficialista

El diputado oficialista, José Miguel Villalobos, fue denunciado en el Congreso por una legisladora, por presunta violencia contra las mujeres en la política.

La denuncia fue interpuesta ante el directorio de la Asamblea Legislativa el miércoles pasado a las 6 de la tarde por una diputada del Partido Frente Amplio.

José Miguel Villalobos fue denunciado por una diputada por presunta violencia política. (Asamblea Legislativa)

La denuncia es amparada en la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, y también en el reglamento de diputaciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política.

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En el documento se detalla que, presuntamente, Villalobos habría hecho comentarios que la legisladora considera como inapropiados, ya que la hicieron sentir sexualizada y ofendida.

La denuncia fue interpuesta por una legisladora del Frente Amplio. (José Cordero)

Deberá crearse una comisión investigadora

La ley en la que se ampara la denuncia de la diputada tiene como fin prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres en la política como una práctica discriminatoria que atenta contra el principio constitucional de igualdad ante la ley.

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Además, especifica que cualquier denuncia presentada contra un diputado o diputada ante el Directorio legislativo debe atenderse con la conformación de una comisión investigadora para estudiar los hechos denunciados.

Los integrantes de dicha comisión deberán determinar, luego de analizar los hechos y las pruebas, si corresponden sanciones políticas, éticas o administrativas, de acuerdo con las presuntas faltas.

Villalobos dice desconocer los detalles de la denuncia. (Asamblea Legislativa)

No conoce la denuncia

La Teja consultó a Villalobos sobre el tema y dijo desconocer la denuncia en su contra.

“No conozco la denuncia, nada más sé la información de que se presentó una denuncia por supuesta violencia política contra una mujer diputada, me parece, pero no conozco su contenido. Evidentemente, por responsabilidad personal y profesional no me voy a referir a algo cuyo contenido no conozco.

“Nada más obviamente que adelanto que nunca he ejercido ninguna violencia política contra ninguna mujer durante toda mi vida”, aseguró el diputado del Partido Pueblo Soberano.