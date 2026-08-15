Nuevo plan para bajar listas de espera en la Caja: ¿Solución real o meta fuera de la realidad?

El Ministerio de Salud presentó el jueves 13 de agosto un nuevo reglamento con el que pretende priorizar a pacientes según su condición de salud y así bajar las listas de espera que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

LEA MÁS: José Miguel Villalobos fue denunciado por diputada por presunta violencia política, esto responde el oficialista

Alexander Sánchez, ministro de Salud, señaló que se establecieron varios niveles de atención:

Atención inmediata (P0): menos de 24 horas.

Atención urgente (P1): máximo 8 días.

Atención prioritaria (P2): hasta 30 días.

Atención electiva de alta prioridad (P3): hasta 90 días.

Atención electiva de prioridad moderada (P4): hasta 180 días.

También hay una prioridad 5 cuyo plazo va de 360 días, es decir, un año, hasta 1.800 días, que equivalen a casi 5 años. Se aplica, por ejemplo, a un paciente con piedras en la vesícula, pero asintomático.

Randall Cabrera, médico y presidente de la Unión Médica Nacional (UMN), compartió su perspectiva sobre el nuevo reglamento que anunció el Ministerio de Salud para ordenar la atención de pacientes según su condición. (albert marin/Albert Marín)

No obstante, estas prioridades podrían cambiar con el tiempo, pues los pacientes deben ser revisados periódicamente. Si presentan un deterioro de su salud, su nivel de prioridad debe ser modificado.

Por ejemplo, un paciente con piedras en la vesícula, pero sin dolor, puede recibir una prioridad 4 o 5. Sin embargo, si llega a la clínica con vómitos y dolor, tiene que ser revalorado y se cambia la prioridad a 1 o 2.

Randall Cabrera, médico y presidente de la Unión Médica Nacional (UMN), señaló que esto es algo que se aplica desde hace tiempo.

Cabrera explicó que un paciente asintomático puede entrar a lista de espera, pero meses después presentar dolor e inflamación, lo que puede provocar pancreatitis o una infección intraabdominal y terminar en una cirugía.

El ministro afirmó que lo que cambia este decreto es que habrá un seguimiento activo del paciente y que los usuarios pasarán de tener un número de ingreso a la lista a tener una priorización clínica.

También se incorporarán procesos de monitoreo de gestión clínica y se realizarán reevaluaciones cuando la condición clínica se modifique.

Hay una preocupación sobre ese reglamento

Cabrera señaló que los casos que están en lista de espera deben ser reevaluados, tal y como lo planteó el Ministerio en el nuevo decreto.

“Eso nos parece bastante bien para valorar si debe mejorarse o cambiarse el tipo de prioridad. El paciente no es estático y puede haber una variación dinámica en el tiempo”, comentó.

Sin embargo, señaló que hay una preocupación porque implicaría que haya personal desocupado.

El Ministerio de Salud estableció varios niveles de atención con sus determinados plazos. El médico debe valorar al paciente y definir su prioridad. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Cabrera cuestionó cómo la CCSS dará espacio a pacientes si las agendas ya están llenas, pues las listas de espera incluyen consultas, procedimientos y cirugías.

Este medio consultó a la institución el plan de acción para llevar a cabo el reglamento, pero seguimos a la espera de la respuesta.

LEA MÁS: Hospital San Carlos atenderá a pacientes que están en la lista de espera en estas fechas

Cabrera dijo que la Caja debe planificarlo, pero advirtió que no cuenta con los recursos que el Gobierno le adeuda.

Los plazos que el Ministerio de Salud planteó para cada prioridad, en la opinión de Cabrera, están fuera de la realidad porque la CCSS no cuenta con los recursos necesarios para llevarlos a cabo.

Pacientes siempre serán desplazados

El presidente de la UMN explicó que los accidentes de tránsito generan cambios en la atención médica.

“Hay pacientes que están en espera, por ejemplo, en fisiología, ortopedia, pero resulta que llegó un accidente de tránsito en la noche que es prioritario. Entonces, ese paciente es desplazado”, dijo.

“Habrá que reprogramarlos para otros días”, agregó.

Las autoridades indicaron que los prestadores tendrán un plazo máximo de seis meses para elaborar, aprobar e iniciar su propio plan. Deberán decidir cómo atenderán a los pacientes, mientras se atienden a unas específicas.

Sin embargo, Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, aclaró que esto no significa que otras áreas sean desplazadas.

“Tendremos que hacer un esfuerzo mayor para priorizar las especialidades críticas y seguir trabajando con las otras especialidades”, dijo.

LEA MÁS: Abogado dice algo delicado sobre proyecto presentado por Laura Fernández para quitar la pensión a expresidentes