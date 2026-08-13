¿Se acabarán las listas de espera en la CCSS? Nuevo reglamento priorizará a pacientes según su condición de salud

Las listas de espera son un problema que afecta al país, pues hay miles de pacientes que hoy aguardan una cita médica o una cirugía que los pueda aliviar del dolor o salvarles la vida.

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Hay muchos pacientes que viven un calvario, pues permanecen años sin ser atendidos. Según una auditoría de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con fecha del 3 de junio de 2026, a marzo de este año se reportaban 1.440.547 casos en lista de espera.

El Ministerio de Salud parece haber encontrado una posible solución a este problema, cambiando la forma de priorizar a los pacientes.

El Ministerio de Salud anunció un nuevo reglamento que priorizará a pacientes según su condición. Si es grave, podría recibir atención médica en menos de 1 mes o en menos de 24 horas. (Rafael Pacheco /Rafael Pacheco)

En una conferencia de prensa celebrada este jueves 13 de agosto, las autoridades anunciaron un nuevo decreto, denominado Reglamento de Gestión de Listas de Atención en Salud en Tiempos Razonables de Espera, en el cual se establecen cinco niveles de atención, de acuerdo con la prioridad clínica.

Las autoridades indicaron que el objetivo de este nuevo reglamento no es solo ordenar una lista, sino proteger la salud de las personas mientras esperan.

En este decreto se incluyen mecanismos para garantizar la trazabilidad de las decisiones relacionadas con las listas.

Además, se establece que los prestadores de servicios deben reportar cada seis meses al Ministerio de Salud indicadores que permitan evaluar la gestión de los tiempos de espera.

¿Cuáles son los cinco niveles de atención?

Atención inmediata (P0): menos de 24 horas

Atención urgente (P1): máximo 8 días (por ejemplo, pacientes con fractura de pelvis a causa de un accidente, pero se encuentra en una condición estable y que no se puede operar de inmediato)

Atención prioritaria (P2): hasta 30 días (un paciente con una fractura cerrada y no tiene comprometido el sistema vascular ni neurológico, está estable y se le puede dar un manejo ambulatorio)

Atención electiva de alta prioridad (P3): hasta 90 días

Atención electiva de prioridad moderada (P4): hasta 180 días

Alexander Sánchez, ministro de Salud, señaló que hay una prioridad 5, cuyo plazo va de 360 días, es decir, un año, hasta 1.800 días, que equivalen a casi 5 años. En este caso se aplica a un paciente con piedras en la vesícula, pero que está asintomático.

Sin embargo, las autoridades afirmaron que estos tiempos no serán definidos de forma permanente, sino que podrían cambiar según la condición del paciente.

Un paciente que fue colocado en un nivel de espera hasta seis meses, pero su condición empeoró, debe ser revaluado y podrían atenderlo antes. (Shutterstock)

Cada persona deberá ser revisada de forma periódica, explicaron, y en caso de que un paciente presente un deterioro de su salud, su nivel de prioridad deberá ser modificado.

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Por ejemplo, un paciente que tiene piedras en la vesícula, pero que no ha tenido dolor , se le dio una prioridad 4 o 5. Sin embargo, llega un día a la clínica con vómitos y dolor ocasional; tiene que ser revalorado y se cambia la prioridad a 1 o 2, según el médico.

Asimismo, si una persona supera el tiempo razonable de espera establecido para su condición, se deben implementar medidas correctivas y dar seguimiento al caso.

Las autoridades indicaron que la aplicación de estos criterios será progresiva. Los prestadores de servicios tendrán un plazo máximo de seis meses para elaborar, aprobar e iniciar su propio Plan Institucional de Gestión de Listas de Atención y hasta 24 meses, es decir, dos años, para completar las adecuaciones necesarias.

Sánchez ejemplificó que en ese plan una institución puede decir que empezará con las especialidades más críticas como ortopedia, cirugía general, oftalmología, ginecología, urología, entre otras y luego, con consulta externa, procedimientos y cirugías.

Mónica Taylor señaló que las instituciones tienen que hacer un esfuerzo mayor para priorizar las especialidades críticas, la atención de las mismas y seguir trabajando con las otras especialidades. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, aclaró que esto no significa que se dejen de atender otras áreas.

“Tendremos que hacer un esfuerzo mayor para priorizar las especialidades críticas, la atención de las mismas y seguir trabajando con las otras especialidades”, dijo.

Salud afirmó que este nuevo reglamento entrará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

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