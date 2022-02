Alcalde de Desamparados luchará como diputado por un hospital para su cantón

Gilberth Jiménez, actual alcalde de Desamparados, fue electo diputado en las pasadas elecciones del 6 de febrero y llegará a la Asamblea Legislativa lleno de proyectos e ilusiones.

El liberacionista nació en Jericó de Desamparados y sabe bien los problemas que enfrenta su cantón, por lo que asegura que ahora que tendrá una curul, tratará de mejorar las condiciones de los desamparadeños.

Entre los proyectos más importantes está luchar porque Desamparados tenga su propio hospital, uno que se enfoque en la atención del cáncer y que sirva para preparar a los futuros especialistas.

La Teja conversó con Gilberth para saber de dónde nació su interés por la política y cuáles serán sus prioridades cuando llegue al Congreso.

— ¿Cómo inició en la política?

Desde que era chiquillo me gustó ese mundo, mi papá y mi abuelo siempre trabajaron para las elecciones para Liberación Nacional y entonces desde pequeño yo fui guía. Recuerdo que cuando ganábamos las elecciones salíamos con las banderas en carros a festejar, era un ambiente que me encantaba, así que nunca me aparté de él.

Siempre he estado en organizaciones comunales, de desarrollo, ya en 1998 me escogieron regidor y siempre me mantuve como funcionario. Trabajé un tiempo en el Ministerio de Hacienda, ahí trabajé en Informática y fui jefe del departamento de Servicios y Finanzas. También trabajé en el MOPT, fui director de presupuestos, trabajé en el Conavi y además estuve como director de la Comisión Nacional de Emergencias entre el 2006 y el 2009.

— ¿Qué estudios tiene?

Soy graduado del TEC, estudié Administración de Empresas con énfasis en Contabilidad y Finanzas, tengo una maestría en eso.

— ¿Qué ha sido lo más difícil de dirigir en la municipalidad de Desamparados?

Cuando llegué a la municipalidad (en el 2016) me encontré con una cultura un poco conformista, no había una actitud de mejora, hicimos una sistematización y una transformación tecnológica. También hubo un cambio en la cultura, ahora la municipalidad es más eficiente y mucho más transparente.

He trabajado muy fuerte el tema de la red vial, también la seguridad, hemos puesto cámaras y le hemos dado recursos a la policía municipal, también hemos trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad, entre otras cosas.

— ¿Cómo se dio la oportunidad de ser diputado?

Las cosas se van dando por su propia naturaleza, hemos tenido muchos esfuerzos importantes, militancia, soy reconocido en el partido Liberación Nacional por las luchas, también he dirigido grupos de alcaldes y todo eso lo va preparando a uno.

—¿Cuáles serán sus prioridades en el Congreso?

Pienso que Costa Rica tiene una necesidad muy grande de una reforma constitucional para quitar la segunda ronda electoral que genera tanto gasto, creo que el presidente de la República podría elegirse en primera ronda con mayoría simple, otros piensas que en lugar del 40% del total de los votos, podría pedirse que llegara al 25%, podemos analizar eso también.

También debemos encontrar soluciones para llevar a la Asamblea Legislativa diputados preparados para que aporten al país. Ahora hay muchos partidos que se hacen en una cochera, hemos perdido el señorío y eso hace que lleguen al Congreso diputados que no conocen que es gobernar ni tampoco conocen las comunidades ni sus necesidades.

Mi especialidad son las finanzas, entonces también pienso ocuparme en temas económicos, como el hacer un estudio amplio para ver cómo se logra renegociar la deuda que tiene el país con organismos internacionales.

Otra de las labores que tendré es proteger a los más pequeños, porque por muchos años se ha buscado proteger a las empresas grandes y nos hemos olvidado de los pequeños empresarios. Hay que trabajar duro en reducir la pobreza para que haya más equidad.

— A los desamparadeños que representa, ¿cómo les va a ayudar?

Les digo que van a tener a un representante con gran fervor y arraigo, sé que durante muchos años no se nos ha dado el lugar que nos corresponde y yo voy a luchar para bajar el desempleo y favorecer en temas de educación, seguridad, igualdad de oportunidades, mejora en la infraestructura vial y también temas de salud.

Uno de los proyectos que voy a impulsar es la creación de un hospital en el cantón, sería uno especializado en el cáncer y también sería una universidad para los jóvenes que se preparan para ser enfermeros o médicos. Desamparados tiene mucha población y aun así no tiene un hospital, su gente tiene que andar buscando atención entre los hospitales San Juan de Dios, Calderón Guardia y México, yo esperaría que con ese proyecto, en unos diez años, ya sea una realidad el hospital en Desamparados.

Ya hasta hay un par de terrenos que podrían servir para esa construcción.