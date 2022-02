Eli Feinzaig sobre su llegada a la Asamblea: “No tengo la habilidad de Keylor Navas para atajar goles”

Eliécer Feinzaig, líder del Partido Liberal Progresista (PLP) y excandidato presidencial, es uno de los diputados primerizos que asumirán funciones el próximo 1º de mayo.

La Teja decidió hablar con algunos de esos legisladores que llegarán por primera vez a la Asamblea Legislativa para conocer cómo planean hacer su trabajo y empezamos con don Eli.

Eli Feinzaig buscará promover los proyectos que propuso durante su campaña electoral y que beneficien el bolsillo de los ticos. Foto Jonathan Jiménez (JONATHAN JIMENEZ)

- ¿Cuál será la filosofía que llevará a la próxima Asamblea?

Siempre les pedí a mis seguidores que si el lugar que me iban a dar en la votación era en la Asamblea Legislativa, que por favor no me enviaran solo. Yo no tengo las habilidades de Keylor Navas para atajar goles, ni el espíritu de ser un diputado solo, independiente, que lo único que puede hacer es impedir que otros aprueben proyectos. A mí lo que me gusta es proponer y construir, ese es el espíritu que va a llevar la fracción del PLP.

Un espíritu constructivo, con el que queremos que algunas de nuestras propuestas sean acogidas por los demás diputados y puedan ser aprobadas para empezar a cambiarle la cara al país con una mayor libertad económica, sin tanta traba, burocracia y obstáculos, que permitan costos más bajos. Pero también absoluto respeto y promoción de los derechos humanos, los individuales y políticos de las personas, como la libertad de prensa o de propiedad, y estamos comprometidos con eso.

No podemos pretender, menos con una bancada de seis diputados, reformas radicales que se aprueben desde el primer día, pero la gente puede tener la absoluta certeza de que en el momento que llegue un troglodita con intención de cercenar derechos y libertades básicas de los costarricenses o recargarle impuestos, ahí vamos a estar en la primera línea de defensa usando todos los mecanismos que la ley nos permita para impedirlo.

- Algunos lo catalogan como liberal conservador, ¿usted se ve así?

Es equivocado decir que nosotros somos conservadores, tal vez somos menos radicales que otras propuestas liberales que han existido, como por ejemplo los que dicen que se proponen eliminar el IVA. Nosotros pensamos que eliminarlo sería muy lindo, pero le abriría un boquete fiscal al Gobierno que sería una gran irresponsabilidad, entonces bajémoslo, mejor. Si los costarricenses quieren tener policías en las calles y Ebáis en todos los barrios, eso cuesta plata y hay que pagarlo de alguna manera.

- ¿Cuáles serán los principales proyectos que quiere impulsar su persona junto al resto de diputados del PLP?

Nuestra propuesta en campaña era una que requería muchos cambios legislativos y vamos a estar en la Asamblea promoviendo esa misma agenda. Reactivación económica: disminuyendo el costo de la vida y los costos de producción con proyectos para disminuir las tarifas eléctricas, cerrar Recope y disminuir el costo del combustible, introducir mayor competencia en el sector bancario y poder bajar tasas de interés. Simplificar el tamaño del Gobierno, fusionando entidades y creando un Ministerio de Bienestar Social y uno de la Producción con esas fusiones.

Así como la simplificación tributaria eliminando un montón de impuestos que le dejan poquito al Gobierno y gasta más tratando de recaudarlos, reducir el IVA y el impuesto de la renta buscando mejorar la recaudación.

Gilberto Campos (de cuadros), diputado electo por Heredia, es uno de los que acompañará a Eli en la fracción legislativa del PLP. Foto: Jonathan Jiménez (JONATHAN JIMENEZ)

- Lo han catalogado como elitista y que solo gobernaría para los ticos con más plata, ¿qué les responde a esas personas ahora que ocupará una curul en Cuesta de Moras?

Me hicieron sentir como cuando estaba en el kínder, que me encaramaron toda clase de apodos en mi infancia por mi nombre. Vea los resultados que tuvimos, nosotros en la mayoría de los cantones de San José estuvimos en el tercer o cuarto lugar, excepto en Desamparados, Goicoechea, Tibás y Escazú que obtuvimos el segundo lugar, entonces no es cierto que el PLP es un partido de las clases altas, donde fallamos fue en el sector rural, en las partes urbanas obtuvimos el apoyo de ricos y pobres.

Tampoco es cierto que seamos elitistas, le pueden preguntar por ejemplo a Daniela Solano, coordinadora nacional de juventudes del partido que es la hija de un chofer de bus de Guápiles o a Alexánder Sánchez Granados, candidato a diputado por el segundo lugar en Puntarenas, que lamentablemente no quedó, que es un muchacho indígena, de Buenos Aires de Puntarenas y no vidente, que para ir a la escuela debía caminar hora y media en el bosque siendo ciego, es un ejemplo de superación y apoyo familiar, hoy es licenciado en psicología y máster en desarrollo económico y social.

Lo comprobamos también en los piquetes donde traileros, mensajeros, pulseadores y breteadores se nos acercaban a pedirnos banderas porque encontraron en el PLP una propuesta que los apoya.

- ¿Cómo cree que debe llevarse el trabajo en la Asamblea Legislativa?

Estoy muy optimista con la conformación de la nueva Asamblea, que es menos fraccionada que la actual, no hay fracciones unipersonales, sino que son seis bloques sólidos. Creo que hay un amplio consenso sobre la necesidad de la recuperación de la economía poscovid. Crear condiciones para que la economía crezca mucho más que antes y veo que podemos encontrar acuerdos con fracciones como la del PUSC, Nueva República, una parte del PLN y con el PSD (Progreso Social Democrático) que no los conozco aún, pero imagino que ahí también vamos a poder avanzar con proyectos de impacto positivo para los ticos.

-¿Cree Eli Feinzaig en el diálogo como la mejor herramienta para lograr acuerdos?

Sí, se debe llevar con mucho diálogo, ninguna de las fracciones por sí sola puede aprobar ninguna ley y sí se necesitarán las alianzas.

-¿Considera necesario cambiar la forma de elegir a los diputados?

Definitivamente sí. Lo dije mucho antes de las elecciones y lo sostengo. Es necesario la forma de elegir los diputados, lo de las listas cerradas como ahora es una aberración porque no le permite al ciudadano escoger a sus diputados.

Se había presentado un proyecto de poder ciudadano que me parece muy interesante para cambiarlo, de forma que la mitad de los diputados fueran electos directamente en cada uno de los distritos electorales y la otra mitad en las listas de los partidos, para permitir la representatividad geográfica, manteniendo una visión nacional dentro de la Asamblea, porque tampoco podemos municipalizarla.