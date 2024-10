Alcalde de Garabito no salió bien librado en audiencia por fuerte denuncia en su contra

El alcalde de Garabito Francisco José González fue denunciado por aparente abuso sexual contra una menor de edad. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

El alcalde de Garabito, Francisco José González Madrigal, quien fue acusado por presuntos abusos sexuales, participó en una audiencia en la que le dictaron una serie de medidas cautelares.

Recordemos que el pasado 14 de octubre, la presunta víctima, de apellido Sánchez, acudió a la Fiscalía de Garabito para presentar la denuncia en contra del alcalde del cantón porteño, por abusar de ella, cuando era menor de edad.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de solicitud de medidas cautelares y el Juzgado Penal de la zona ordenó lo siguiente:

“Prohibición de comunicarse con la ofendida y testigos”.

“No agredir, perturbar o molestar a la víctima”.

“Restricción de acercarse a cien metros de la ofendida y testigos”.

“El caso se mantiene en investigación por los aparentes delitos de violación contra una mujer y relaciones sexuales con una menor de edad”.

Los supuestos hechos

La joven usó sus redes sociales para hacer pública la denuncia y aseguró, mediante un video, que teme por su vida, por la de su madre y las de sus hermanos. La muchacha relató que, supuestamente, entre junio y agosto de este año sostuvo una relación impropia con el jerarca municipal, cuando era menor de edad.

Sánchez agregó que, al parecer, el alcalde la violó en varias ocasiones y, además, supuestamente, sufrió abuso sicológico.

“Ya interpuse la denuncia formal en la Fiscalía de Jacó y puse medidas. Hago esta denuncia pública también, porque sé que no he sido la única mujer a la cual él ha violentado sexualmente, sé que no he sido la única menor de edad con la que él ha estado, y si este video llega a alguna de esas chicas, alguna de esas mujeres: hablen, no se queden calladas.

“Yo sé que no es nada fácil salir a hablar de este tema, pero de verdad, chicas, hablen y espero que se haga justicia, ya que se sabe que esta es una persona con poder y que va a hacer todo lo posible para escudarse de sus actos”, añadió la mujer en el video.