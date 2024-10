Joven denunció al alcalde de Garabito por supuesto abuso sexual y psicológico

Una joven denunció al alcalde de Garabito, Francisco José González Madrigal, por supuestos abusos sexuales. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Una mujer denunció al alcalde de Garabito, Francisco José González Madrigal, por presuntos abusos sexuales.

La supuesta víctima, de apellidos Sánchez Chaves, aseguró que el alcalde abusó de ella cuando era menor de edad.

El Ministerio Público confirmó a este medio que la mujer presentó una denuncia ante la Fiscalía de Jacó el 14 de octubre.

“Como parte de la investigación, el despacho ordenó al OIJ realizar una serie de diligencias, para incluir al expediente 24-000448-0645-PE”, informó el departamento de prensa del Ministerio Público, vía correo electrónico.

LEA MÁS: Estos fueron algunos de los pachos que se vivieron durante la entrega de credenciales a los alcaldes electos

La joven denunció que los supuestos hechos se dieron entre junio y agosto de este año. Foto ilustrativa / Gabriela Téllez. (Gabriela Téllez)

Los supuestos hechos

La joven usó sus redes sociales para hacer pública la denuncia y aseguró, en un video, que teme por su vida, por la de su madre y la de sus hermanos. La muchacha relató que, supuestamente, entre junio y agosto de este año sostuvo una relación impropia con el jerarca municipal, cuando era menor de edad.

Sánchez agregó que, al parecer, el alcalde la violó en varias ocasiones y, además, supuestamente, sufrió abuso psicológico.

“Ya interpuse la denuncia formal en la Fiscalía de Jacó y puse medidas. Hago esta denuncia pública también, porque sé que no he sido la única mujer a la cual él ha violentado sexualmente, sé que no he sido la única menor de edad con la que él ha estado, y si este video llega a alguna de esas chicas, alguna de esas mujeres: hablen, no se queden calladas”, aseguró la denunciante.

LEA MÁS: Marta Esquivel contó cómo fue su detención y cómo se sintió viajando en una perrera

“Yo sé que no es nada fácil salir a hablar de este tema, pero de verdad, chicas, hablen y espero que se haga justicia, ya que se sabe que esta es una persona con poder y que va a hacer todo lo posible para escudarse de sus actos”, añadió la mujer en el video.

La Teja se comunicó con el alcalde para conocer su posición sobre el tema, pero al cierre de la nota no había respuesta del ejecutivo municipal.

Según el Código Penal, en el artículo 156, “será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis años quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una persona de uno u otro sexo, en los siguientes casos: (…) Cuando se use la violencia corporal o intimidación. La misma pena se impondrá si la acción consiste en introducirle a la víctima uno o varios dedos, objetos o animales, por la vía vaginal o anal, o en obligarla a que se los introduzca ella misma”.