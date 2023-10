¡Alerta! Hay un importante cambio de última hora con el cobro del marchamo 2024

Aunque ya el Instituto Nacional de Seguros (INS) había confirmado que el cobro del marchamo 2024 arrancaría este jueves 1º de noviembre, hubo un cambio importante de última hora.

La tarde de este martes se dio a conocer que el cobro ya no arrancaría en la fecha acostumbrada porque la Superintendencia General de Seguros (Sugese) rechazó las tarifas del Seguro Obligatorio de Automotor (SOA) propuestas por el INS.

El jerarca de la Sugese, Tomás Soley, fue quien dijo que el cobro no se puede hacer sin las tarifas del SOA autorizadas por la Superintendencia.

Ahora el inicio del cobro del marchamo es incierto. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“El cobro no puede iniciar sin una tarifa autorizada, es una decisión que debe tener en cuenta el instituto. No hay tarifa autorizada, pareciera que no puede iniciar el cobro”, dijo Tomás Soley, superintendente de seguros.

El rechazo se dio porque, supuestamente, el INS no presentó un fundamento real y convincente que justificara las tarifas de dicho impuesto.

Entre las situaciones que el Sugese no ve bien está la inclusión del cobro del marchamo digital en el 2024, lo cual incrementaría el cobro administrativo en ¢2.264 por vehículo.

Actualmente, el trámite de compra de dispositivos digitales está apenas en proceso, de manera que resulta incierto no sólo su adquisición y distribución este año sino también su costo definitivo.

“No es procedente por parte del supervisor autorizar un elemento en el costo de la tarifa, que al momento de poner en cobro el seguro no se ha resuelto la contratación administrativa ni se tiene certeza del momento de la compra y distribución de los dispositivos”, argumentó Soley.

“Finalmente, el riesgo de aplicar medidas extraordinarias insuficientemente sustentadas, como reducir provisiones para el pago de siniestros y con ello generar una disminución en las tarifas, siendo que técnicamente corresponde un aumento, implica omitir correcciones que se acumulan a futuro, causando un impacto mayor en el bolsillo de los costarricenses para periodos siguientes”, agregó el superintendente.

Si pensaba ir a pagar el marchamo este mismo jueves, tendrá que esperar. Foto: Eduardo Vega. (Eduardo Vega)

A setiembre del 2023, el INS reportó 26.159 accidentes reclamados, lo que representa un aumento de 2.979 casos, en comparación con los 23.180 accidentes del 2022, por lo que no aplica la modificación a la baja hecha por el INS.

Al consultarle al INS sobre la posición de la Sugese, respondió lo siguiente:

“En el INS somos respetuosos de la resolución comunicada por la Sugese. Hemos sido notificados hace pocos minutos por el regulador y en este momento el equipo técnico se encuentra realizando las valoraciones correspondientes.

“La conferencia de prensa convocada para mañana 1° de noviembre se podría reprogramar, les mantendremos informados”.