Ojo lo que dijo la presidenta de la Junta sobre polémica orden de Rodrigo Chaves

La presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, aseguró que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue quien le “pidió” un cambio que no coincidía con los criterios técnicos de la institución y que podría afectar a poblaciones vulnerables.

El mandatario, según lo declarado por Britton, le dijo a la Junta que debían pasar el programa la Rueda de la Fortuna de Canal 7 a Sinart, aunque la diferencia de audiencias es enorme.

Esmeralda Britton confirmó que el presidente Rodrigo Chaves le pidió cambiar el programa de canal. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Desde el pasado 5 de agosto, La Rueda de la Fortuna se transmite por canal 13.

Evelyn Blanco, jefa del departamento de Mercadeo de la JPS, dijo a los diputados que el pasar el programa a canal 13, no solo podría ocasionar una caída en la venta de raspaditas, sino también en la cantidad de activaciones que hacen las personas para participar en el espacio.

Britton compareció este lunes en la noche en la Comisión Investigadora del Sinart en la Asamblea Legislativa y, aunque trató de bajarle el tono a la orden de Chaves, lo que consta en las actas de la Junta Directiva es muy claro.

“Se salen de canal 7 y punto”, dijo Britton en una de las sesiones al replicar el mensaje del presidente Chaves y así consta en los respaldos de la reunión.

Ante los cuestionamientos de los legisladores del porqué el mandatario le ordenó eso si los criterios técnicos decían que no era lo mejor para la JPS, ella trató de suavizar el tema diciendo que lo que hizo el presidente fue “pedirle” el cambio, no “ordenarlo”, pero al ser su superior, de todas formas debía acatarlo, además dijo que el “y punto” se lo puso ella, que no lo dijo el presidente.

Más caro

Otro tema que se analizó en la audiencia de la comisión, fue la contratación de la agencia de comunicación del Sinart por un monto de ¢2.310 millones, para colocar pauta de la JPS.

La Junta Directiva del Sinart acordó esa contratación en octubre del 2022.

Varias funcionarias de la Junta dijeron que los criterios técnicos no apoyaban el cambio. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Incluso, un informe técnico realizado por Evelyn Blanco y que fue mostrado a los directivos antes de que tomaran la decisión, revelaba que a la JPS le saldría hasta un 77% más caro contratar al Sinart que colocar la pauta ellos mismos.

“Si se compara con el costo que se proyecta para la comisión de Sinart, podemos calcular que el monto de la plantilla de la Unidad es 77% menos costosa que una posible intermediación del Sinart, además, a esto se debe agregar que, aunque se firme un contrato con el Sinart, la Junta requerirá mantener funciones de monitoreo, seguimiento, evaluación y aprobación de las campañas publicitarias y las pautas que se contraten por medio del Sinart, lo cual haría que el costo sea más elevado”, aseguró Blanco.

La funcionaria dijo que la recomendación técnica fue no contratar a la agencia de publicidad del Sinart debido a las diferencias de costo, pero la Junta Directiva insistió.