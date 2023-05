¡Alerta! Se robaron un cloro altamente tóxico

Acueductos y Alcantarillados (AyA) confirmó, a eso de las 5 de la tarde de este lunes 22 de mayo, que les robaron un cloro que es supertóxico, a tal punto que puede causar la muerte.

El propio AyA explica que el robo fue de un cilindro de gas cloro, del campo de pozos de río Barranca en Puntarenas, que se usa para tratar el agua que nos tomamos y que así sea potable.

Si sabe algo sobre el cilindro robado llame de inmediato al 9-1-1. (Melissa Fernandez Silva)

Este tipo de cloro, en altas concentraciones, es muy peligroso.

“Solicitamos a las personas que conozcan su paradero, no tocar por ninguna circunstancia el cilindro y llamar de inmediato a las autoridades (9-1-1) para que sea manipulado correctamente”, advierte AyA.

Ya la institución activó su protocolo de emergencia e informó de la situación a los cuerpos de socorro y las autoridades para que todo el mundo esté ojo al Cristo.

El robo del cilindro es peligroso para las personas, pero eso no quiere decir que ahora el agua no podrá ser potable, confirma AyA que la calidad del agua no se compromete por el robo.