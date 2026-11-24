Almacenes El Rey anunció que el próximo 9 de enero abrirá las puertas de un nuevo establecimiento que viene con sorpresas.

La nueva tienda estará en Puntarenas. Este cambio es parte del traslado de su operación actual hacia un local de mayor tamaño.

Almacenes El Rey anuncia apertura de una nueva tienda en Puntarenas. (Cortesía)

Un local grande, fresco y con nuevos departamentos

Si usted es de los que disfrutan hacer sus compras con calma y sin pasar calores, le gustará saber que la nueva tienda contará con 3.200 metros cuadrados de piso de ventas y 149 espacios de parqueo.

En materia energética, contará con 260 paneles solares que formarán parte de un sistema de consumo híbrido.

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Además, el nuevo almacén tendrá aire acondicionado porque es bien sabido que en Puntarenas siempre hace calor. Esta tienda incorporará categorías como perfumería, confitería y juguetería. Todo esto se sumará a la oferta de siempre en librería, hogar, bebé y otros departamentos.

El nuevo almacén será mucho más grande. (Archivo)

50 nuevos empleos y una puerta abierta para jóvenes

La apertura de esta tienda representa la generación de 50 nuevos puestos de trabajo para la provincia.

Entre las personas contratadas hay cajeros y dependientes, y para la mayoría de ellos esta será su primera experiencia laboral.

¡Ojo a la liquidación en la tienda actual!

Como parte del proceso de traslado, el almacén actual iniciará una liquidación paulatina de su inventario.

Esta transición acompañará la llegada del nuevo local, donde la cadena continuará operando a partir del 9 de enero.