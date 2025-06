Álvaro Ramos fue tajante al hablar sobre Johnny Araya y el futuro del PLN en San José

Álvaro Ramos fue tajante al hablar sobre Johnny Araya. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Álvaro Ramos, candidato presidencial de Liberación Nacional, aclaró de forma contundente que Johnny Araya no forma parte de su campaña y que no será candidato a diputado.

“Don Álvaro Ramos ha dejado muy claro que Johnny Araya no es parte de la campaña, no será parte de la campaña y, por supuesto, que no será candidato a diputado del Partido Liberación Nacional”, explicó por medio de un comunicado Álvaro Ramírez, jefe de campaña de Ramos.

Johnny Araya no está para nada en los planes de Álvaro Ramos. (Albert Marín/Asamblea del PLN)

Además, en el informe explicó que la lucha por la renovación del partido tiene como objetivo recuperar la confianza de los costarricenses, razón por la que no están tomando en cuenta al excalcalde.

“Vamos a anunciar pronto el equipo que va a liderar la campaña en San José, que son personas que realmente representan esa bandera de cambio y de renovación”, concluyó.

Estas declaraciones se dan porque, este sábado, Araya fue elegido como presidente del Comité Político del cantón central de San José, durante la asamblea del partido verdiblanco.