Álvaro Ramos y su familia atraviesan doloroso momento por la muerte de un ser querido

Álvaro Ramos anunció la muerte de su tío en redes sociales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Álvaro Ramos Chaves, excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), atraviesa un momento personal difícil tras confirmar la muerte de un familiar cercano, situación que dio a conocer públicamente este sábado 25 de abril.

A través de sus redes sociales, Ramos compartió un mensaje en el que expresó el impacto de la pérdida de su tío paterno, a quien describió como una figura importante en su vida familiar.

“Despedimos a alguien que significó mucho para nuestra familia. Su ejemplo, sus palabras y su forma de ser quedan con nosotros para siempre”, escribió el economista en su cuenta de Instagram.

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El mensaje fue acompañado por una imagen conmemorativa en la que se identifica al fallecido como Oscar Ramos Valverde, destacando su legado familiar y valores.

Un adiós con palabras emotivas

En la esquela compartida, se resalta que el familiar fue recordado por su bondad, sabiduría y amor por la familia, así como por los momentos y enseñanzas que dejó a lo largo de su vida.

El mensaje también incluye una despedida cargada de emotividad: “Descansa en paz, tío Oscar, ¡gracias por tanto!”, reflejando el vínculo cercano entre Ramos y su tío.

La publicación generó reacciones de apoyo y solidaridad en redes sociales, donde usuarios expresaron mensajes de condolencias para él y su familia.