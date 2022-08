¿Amante del salchichón, la hamburguesa y otros ultraprocesados? Piénselo dos veces

Hamburguesa del restaurante virtual Burger Brothers

Si usted es de las personas que le encanta comer salchichón, hamburguesas, papas fritas, pollo frito, pizza, cereales azucarados, helados y también acostumbra tomar gaseosas tenga mucho cuidado.

Este tipo de alimentos conocidos como ultraprocesados, que a menudo contienen saborizantes, colorantes u otros aditivos, están muy relacionados con enfermedades como la diabetes, la presión alta, también contribuyen a que se suba el colesterol alto y se de un aumento de los triglicéridos.

La lista de alimentos dañinos incluye también pan blanco, galletas saladas y dulces, alimentos fritos, queso crema, helados, dulces, jugos de cajita, perritos calientes, nuggets, salsa de tomate, mayonesa, bebidas energéticas, quesos procesados y otras carnes procesadas.

Si usted acostumbra comer esos alimentos es probable que esté pasadito de peso, que le cueste dormir, que se sienta cansado gran parte del día y que los componentes de su sangre no estén en las proporciones debidas, incluso, su corazón podría estar sufriendo por consumir exceso de sodio, que es uno de los principales componentes de los alimentos ultraprocesados.

Entre más natural sea un alimento más saludable es. Foto: Shutterstock.

Incluso un estudio reciente, hecho en la universidad de Sao Pablo, en Brasil, reveló que el consumir este tipo de comidas con frecuencia acelera el deterioro cognitivo en adultos mayores, es decir, hace que los viejitos tengan problemas de memoria, así como para hablar y desarrollar sus actividades de forma independiente.

Los nutricionistas recomiendan a las personas sustituir estas comidas por la mayor cantidad de alimentos naturales: frutas, granos y legumbres ya que entre menos procesadas estén, más saludables son.

Por ejemplo, si usted acostumbra desayunar con plan blanco, sustitúyalo por pan integral, si quiere comerse una hamburguesa no la compre en la calle, sino que prepárela en la casa con ingredientes saludables, ojalá sin salsas, y haga usted mismo las tortas de carne, no use las de paquete porque son ultraprocesadas.

Si un día sale a comer con su familia y van a una pizzería o a comer pollo frito, trate de tener moderación y que sea solo de vez en cuando, ya que cuantos más alimentos ultraprocesados consuma, más afectará su salud.