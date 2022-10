Amarres, dinero y trabajo, son las brujerías que más pide el tico

Una bruja real costarricense, Sally Castillo, quien se considera una bruja blanca, nos abrió las puertas de su consultorio (El Vuelo del Fénix) para confirmarnos que las brujerías o prácticas mágicas que más pide el tico son: amarres para dominar completamente a otra persona, dinero y trabajo.

La bruja Sally no hace amarres para el amor porque entiende muy bien las consecuencias negativas que a la larga tienen. (Cortesía)

“Lo primero que busca el tico es doblegar, dominar a otra persona para que lo ame, para que no se vaya de la casa, para que deje de tomar; en fin, siempre la gente busca amarres para que se haga su voluntad y cuando se le dice que eso no es sano recurre al pobrecito. Pobrecito yo que no me aman o que no hacen lo que yo quiero.

“Constantemente, me piden amarres porque, por ejemplo, no soporto a mi vecina y yo quiero que la echen o que se vaya. El tico quiere estabilidad emocional, pero a costillas de que la gente a su alrededor, a punta de amarres, haga lo que ellos dicen”, explica la bruja.

También hay muchas personas que llegan a su consultorio en busca de prosperidad, de salud, de ayuda para poder mantener el trabajo, para conseguir empleo, para poder vender rápido una propiedad. Para este tipo de deseos se dejan aconsejar por cualquiera y aceptan que los pongan a usar yerbas, velas y hasta se ponen a buscar en Internet para lograr su objetivo.

En El Vuelo del Fénix, Sally atiende a quienes buscan en la magia blanca una respuesta. (Cortesía)

“La gente no entiende que cada trabajo en particular ocupa su carga de energía específica, de correspondencia específica de velas, colores, día de la semana. La intención de la brujería que quiere la persona es el primer paso que mueve la energía para lograr ese fin, sea positivo o negativo.

“Aquí es importante que recuerde, una vez más, que yo no hago amarres de ningún tipo, eso no va conmigo porque quien me busca para amarrar a una persona con amor, no necesita a esta bruja, necesita un sicólogo”, aclara Sally.

¿Qué es una bruja? Es una persona que tiene el conocimiento pleno de las leyes del uso de la magia y sabe aplicar esas leyes. No hay magia blanca o magia negra, hay magia. Son las personas las que usan la magia para bien o para mal.

¿Puedo hacerme una limpia buscando cómo hacerlo en Internet?

“Las limpias son muy serias. Deben ser profundas. Se debe entender a la persona en sus momentos y estados para definir qué ingredientes usar, porque hay plantas que sirven para limpieza y también para purificar, atraer dinero, armonizar la casa y proteger el trabajo.

Este es un ejemplo de altar que se puede hacer el 31 de octubre, lo hizo la propia Sally. (Cortesía)

“Alguien puede necesitar una limpia tan solo de una semana, otros de un mes y otros de mes y medio, ya que cada caso es diferente. Hay situaciones en que la persona necesita nada más perfumar su casa y otras deben lavar la casa de arriba abajo.

“La persona debe hacer la limpia en su casa, porque se trata de un proceso íntimo, que le permite lograr una relación positiva con diferentes áreas como la autoestima”, respondió.

Ya la bruja Sally nos ha ayudado con preguntas tales como: ¿Cómo comportarnos en Halloween?

Es importante recordar con mucho cariño a los que se nos murieron, eso incluye a las mascotas; es ideal, para una mejor conexión con los que amamos, pero ya no están, hacer un buen altar, eso los atrae.

Aquí otro ejemplo de altar que bien puede hacer usted en su casa. (Cortesía)

¿Un altar?

En el altar colocaremos fotos de ellos (nuestros muertos), recuerdos de ellos, papelitos con el nombre del que ya no está si es que no tenemos foto. Lo que guardamos de los seres amados se puede poner en el altar, porque guarda la energía y la esencia de la persona. Ese altar debe tener velas, ojalá negras o blancas, también frutas, pan, sal, manzana y granadilla, porque representan frutos de vida y muerte y son ideales en un día en que hay unión entre el reino de vivos y el de muertos.

¿Podemos andar tranquilos por cualquier lado?

Se deben evitar los lugares cargados de energías negativas, como hospitales y clínicas. Si ya es obligatorio, pues vamos, pero bien protegidos. Eso no incluye los cementerios, ahí no hay tanta carga de energía negativa como mucha gente podría pensar. Hay lugares muy oscuros que se pueden evitar como, por ejemplo, irse a casas lejanas a hacer fiestas, mejor prevenir que lamentar.