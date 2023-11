Amigas de Pilar Cisneros estallaron contra ella y desconocen a la persona en la que se ha convertido

Las recientes actitudes de la diputada y periodista Pilar Cisneros, hicieron explotar a dos amigas de ellas que la conocen desde que estaba en la universidad.

Los constantes ataques de Cisneros a la prensa, de la que ella formó parte hasta hace pocos años, causan asombro e indignación entre quienes creían conocer a la comunicadora.

Las amigas de Pilar Cisneros aseguran desconocerla. Foto: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Este martes en el Plenario Legislativo Cisneros criticó a la periodista Vilma Ibarra, lo hizo justamente mientras circulaba en redes sociales una “invitación” de un trol que apoya el gobierno, para que quienes quisieran llegaran a las 7 p. m. a las afueras de la casa de Vilma Ibarra “para darle el mismo destino que tuvo su abuelo”, quien fue asesinado en 1948. Algo que muchos vieron como irresponsable, tomando en cuenta la situación de violencia que pasa el país.

Incluso, los otros diputados le dijeron que debía tener más cuidado porque estaba atizando un fuego peligroso.

La periodista Patricia León Coto, quien fue compañera de Cisneros en Teletica, fue una de las que estalló contra Pilar.

“Conozco a Pilar Cisneros desde hace décadas. Hemos sido amigas desde los años universitarios. Hemos trabajado juntas, compartido celebraciones familiares e innumerables reuniones de amigas, hemos reído juntas y llorado juntas. Yo creía conocerla, pero desde que decidió entrar en la política ya no la entiendo. No la conozco o no la reconozco.

“No puedo creer su irresponsable defensa de lo indefendible. No puedo digerir sus discursos de odio. No puedo asimilar que haya tirado por la borda características fundamentales y definitorias el periodismo profesional como son la precisión, la búsqueda permanente de la verdad y del equilibrio.

“¿Será que Pilar cambió o que yo nunca supe leer cómo era en realidad? Cualquiera de las dos opciones me resulta dolorosa.

Pilar Cisneros es una de piezas claves del gobierno de Rodrigo Chaves. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Hoy me entristece verla atacando a una colega como Vilma Ibarra, una periodista que sí comprende la esencia de la democracia y sí tiene fuerte apego por los valores democráticos; una periodista que defiende la institucionalidad y el sano juego de pesos y contrapesos que son la savia de nuestro sistema republicano.

“Vilma también es mi amiga y hoy por hoy siento que comparto con ella la visión de país, la comprensión de los peligros que nos asechan y el profundo deseo de heredar a nuestros nietos un país más equitativo y sostenible.

“Con Vilma me siento cómoda aunque no siempre pensemos igual. De Pilar, en cambio, me incomoda -me da miedo- su peligroso discurso que encuentra eco en irresponsables que medran en el anonimato de las redes y anima a las jaurías de troles que amenazan nada menos que la vida de Vilma Ibarra.

“Escribo esto con dolor, con profundo dolor, pero el silencio hubiera sido cobardía”, escribió Patricia en su Facebook.

Pilar Cisneros habló en contra de Vilma Ibarra este martes en el Plenario. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Isabel Ovares, otra amiga de Cisneros, respondió al comentario de Patricia.

“Gracias Patricia León Coto por su valentía, por tu honestidad, por tu oportuna defensa del periodismo, de la colega Vilma Ibarra y de nuestra institucionalidad democrática.

“Gracias por ser siempre consecuente con los principios y valores que nos han unido desde que nos conocimos a principios de los 70 en la UCR.

“Para mí, y lo sabés muy bien, el paso de Pilar a la política ha sido uno de los episodios más dolorosos de mi vida. No solo porque tiró por la borda una amistad de casi 50 años, sino sobre todo por las consecuencias de ese peligroso discurso que atenta nuestra vida democrática.

“La situación es dolorosa pero no es posible callar más, como dice Ivonne Jiménez”, escribió.