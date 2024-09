¡Amistad leal! Cimarrona Santo Domingo aplazó su sueño hasta que un miembro venció el cáncer

Esteban Rodríguez es un percusionista de 33 años que está a punto de cumplir un gran sueño, pero el camino para lograrlo no fue nada fácil, ya que en el último año enfrentó un cáncer que lo puso en juego todo.

Él es integrante de la cimarrona Santo Domingo y el grupo, integrado por siete personas, está muy feliz porque en unos días viajará a Argentina a hacer historia.

Esteban enfrentó el cáncer, pero ya está listo para viajar a Argentina. (David Chacón)

Elías Rodríguez es el director de la cimarrona y también trompetista, él contó que están más que felices, sobre todo porque podrán viajar con el grupo completo, como siempre quisieron.

“Estamos planeando esto del viaje a Argentina desde hace dos años, pero Esteban se enfermó de cáncer y decidimos esperar a que él superara ese proceso y gracias a Dios lo logró.

Esteban es el encargado de tocar el bombo y también los platillos, además, es el que se encarga de los asuntos administrativos y asegura que se siente muy agradecido con sus compañeros por haberlo esperado para viajar.

“Fui con la cimarrona al Mundial de Catar 2022 y ahí hicimos contactos que nos permitieron obtener una invitación a Argentina. Empezamos a planear el viaje, pero poco después de volver empecé con unos dolores de espalda.

El sobreviviente agradece a sus compañeros que lo esperaran para viajar. (David Chacón)

“En un principio creí que se trataba de una contractura por el viaje, pero fui al doctor y en abril de 2023, después de varios exámenes, entre ellos un TAC, se dieron cuenta de que tenía un cáncer”, contó el valiente.

Exámenes revelaron que el cáncer estaba en un testículo

En un principio se dieron cuenta de que la enfermedad se estaba manifestando en los ganglios, pero sabían que no había empezado ahí, así que siguieron los estudios hasta que determinaron que el cáncer estaba en el testículo derecho.

“Me operaron para quitar el cáncer y luego de la recuperación me pusieron tres ciclos de quimioterapia. Fue un proceso duro, se me bajaron mucho las energías, tuve que dejar la cimarrona unos seis meses mientras me reponía y siempre les dije que si tenían que viajar a Argentina sin mí no había problema, que yo entendía, pero ellos me esperaron”, manifestó.

Esteban dice que el proceso fue complicado y que los efectos secundarios de la quimioterapia y los medicamentos que tomó lo hicieron pasar momentos complicados, pero dice que el apoyo de su novia, su mamá, su hermano y otras personas lo ayudaron a salir adelante.

Los músico podrán en nombre de Costa Rica en alto. (David Chacón)

El sobreviviente dice que los últimos cuatro exámenes han salido libres de cáncer, lo que lo tiene feliz; sin embargo, deberán pasar cinco años para que lo den de alta. De momento Esteban disfruta al máximo cada día y ahora está más que emocionado porque viajará a Argentina.

Cimarrona grabará un disco en Argentina

La cimarrona Santo Domingo anunció que la gira a Argentina será del 13 al 23 de octubre de este año. Durante la visita, la agrupación se dirigirá a Buenos Aires, donde grabará su primer disco en vivo en tres de los estudios de grabación más prestigiosos de dicho país.

Uno es el estudio “Ion”, donde se transmitía el famoso programa televisado Encuentro en el Estudio. También irán al estudio “Ramaphonic” antes llamado “Circo Beat” del cantautor Fito Páez, y por último estarán en el estudio “Unísono” del famoso artista Gustavo Cerati, todo eso gracias a la colaboración con Mural Sessions.

“La Cimarrona Santo Domingo se convertirá en la primera agrupación de su género en realizar dos colaboraciones musicales con el reconocido grupo argentino de cumbia Viento Norte.

Ellos grabarán en Argentina su primer disco. (David Chacón)

“Estamos emocionados de llevar nuestra música más allá de nuestras fronteras y de colaborar con artistas tan talentosos como Viento Norte. Creemos que estas nuevas experiencias enriquecerán nuestra propuesta musical y nos permitirán conectar con un público aún mayor”, dijo Elías Rodríguez.

El director de la agrupación dice que ellos han grabado sencillos que están en Spotify, pero ahora la ilusión es mayor porque este será el primer disco de la agrupación.

Él espera que este sea un gran paso en la carrera de la cimarrona, ya que sueñan con crecer y ganar más popularidad, tanto dentro como fuera el país, llevando la cultura tica a todos los rincones que puedan.