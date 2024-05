Andy necesita de nuestra ayuda: “Mami, no me quiero morir, no deje que me muera”

Recién ingresando al curso lectivo de este año Andy Umaña Jirón, quien tiene 7 años, sufrió una crisis nerviosa que le duró dos semanas.

“Mami, no me quiero morir, no deje que me muera, por favor”, le repetía el niño a su mamita, doña Elena Jirón.

Ese temor a la muerte de Andy tiene que ver, dolorosamente, con una enfermedad con la que nació este pequeñito quien debería estar concentrado en chirotear todo el día y no pensando en que en cualquier momento lo alcanza la muerte.

Es el momento de unirnos todos y ayudar a Andy, él realmente lo necesita. (Cortesía)

Nos cuenta la mamá que su hijo nació con una enfermedad llamada cardiopatía congénita de ventrículo único y por eso desde que nació comenzó la lucha de Andy por vivir y disfrutar cada segundo de su vida.

De acuerdo a lo que explica la ciencia, en este tipo de enfermedad el corazón nace con solo un ventrículo funcionando y es algo que pasa muy poco, solo en el 2% de las cardiopatías congénitas diagnosticadas.

El único ventrículo que funciona recibe toda la sangre, tanto la que viene de los pulmones como la que llega sin oxigenar del resto del organismo. Ese único ventrículo debe bombear la sangre hacia los pulmones y a todo el cuerpo, y eso significa que trabaja el doble, muy forzado.

De nacimiento

Andy vive en Pavas, en el precario Cristal, nació en el hospital San Juan de Dios y desde las primeras 24 horas de observación, con el tamizaje, los doctores notaron que algo no estaba bien, por eso se lo dejaron en observación un día más, sobre todo porque tenía calentura.

Del San Juan lo trasladaron al Hospital de Niños y al hacerle un ecocardiograma se confirmó el problemita en el corazón.

Con 13 días de nacido, ya Andy tuvo su primera operación gracias a doctores de Boston, Estados Unidos, que andaban por el país y dudaron operarlo.

Este 2024 Andy cumplió 7 añitos y lo celebro con sus tres hermanitos. (Cortesía)

La duda fue porque el bebito era muy pequeñito y estaba bajito de peso.

En el Hospital de Niños le dijeron a los papás (el papá es don César Umaña), tras la operación, que el pequeñito ocuparía una segunda operación a los seis meses de nacido.

En realidad, iba a necesitar una tercera, la cual tenía que hacerse cuando Andy cumpliera cinco años.

A los seis meses volvió al hospital de Niños para la segunda operación; sin embargo, no lo operaron, fue hasta que cumplió 11 meses porque comenzó a ponerse malito, no comía, tenía diarrea, fiebres y un buen día, de emergencia.

Como Andy es un guerrero, de esa segunda operación se recuperó bien rápido, imagínese que a los seis días ya estaba de vuelta en casita.

Desde los seis meses hasta los cinco años todo fue muy bien para el luchador, claro, siempre cuidándose de no agitarse mucho.

Ya el pequeñito entró a primero de la escuela en Pavas. (Cortesía)

Comenzaron los problemas

Fue cuando Andy entró al kínder que comenzaron los problemas de salud: dolores de cabeza, se ponía cianótico (bajo de los niveles de oxígeno en sangre) y no le daban ganas de hacer nada. Eso obligó a los papás a volver constantemente al Hospital de Niños.

Este 2024, el pequeñito, quien tiene tres hermanos más, entró a primer grado en la Escuela Ciudadela de Pavas y fue en las primeras semanas de clases, con los síntomas de su enfermedad en el corazón manifestándose, que el guerrerito tuvo una crisis emocional.

El gran temor que tiene Andy es morirse, por eso en la escuela tuvieron que ponerle hasta sicólogo.

“Fueron dos semanas muy duras para nosotros porque Andy lloraba mucho y nos decía que él no quiere morirse”, recordó la mamá.

En la escuela los maestros, los compañeritos y todos, hacen hasta lo imposible para que él esté bien, incluso le autorizaron que lleve sus juguetes preferidos para que juegue en los recreos sentadito y no se agite mucho.

Lista de espera

Doña Elena nos explica que Andy está en lista de espera para ser operado desde hace dos años, pero en el Hospital de Niños no le confirman para cuándo se podría operar.

Nosotros conocimos este caso gracias a doña Ángela Arce de la Fundación Cor All Family Costa Rica, la cual es una sucursal de la fundación localizada en Barcelona, España.

Andy junto a su mamá, doña Elena, hace un año cuando él se graduó del kínder. (Cortesía)

Es por medio de esta fundación y con la lucha de los papás de Andy que se está haciendo hasta lo imposible para operarlo en el Hospital de Barcelona.

La operación de Andy, además de todos los costos del viaje con la mamá, incluyendo hospedajes, tiquetes aéreos, alimentación y todo lo que ocupen mientras estén en España ambos, es cercano a los 70 mil dólares (unos 35 millones de colones).

Es por eso que la familia arrancó hace mes y medio la campaña “Unidos por un corazón. El corazón de Andy”. Usted puede donar lo que guste. Las donaciones pueden hacerse por medio del SINPE Móvil 6329-8578.