Angustia golpea a trameros del mercado de Puntarenas y muchos comenzaron a cerrar

Muchos trameros del mercado de Puntarenas terminaron de sacar la mercadería que aún les quedaba y cerraron sus puestos, a partir del mediodía de este viernes, debido a la incertidumbre de no saber si al final del día el Ministerio de Salud clausurará este histórico edificio.

Así lucía el mercado municipal de Puntarenas, a la 1:30 p.m. de este viernes. Los trameros estaban a la espera de la decisión de Salud. (Captura de vídeo de Radio Puerto TV.)

Algunos otros permanecían con sus tramos abiertos, aunque no tanto para vender, si no a la espera de saber si Salud aprobará el plan remedial que este jueves presentó el alcalde porteño, Wilber Madriz, con el cronograma de trabajos para arreglar los problemas del mercado y así evitar la clausura definitiva.

Según dijeron algunos trameros al medio regional Radio Puerto TV, la orden que recibieron al mediodía fue cumplir con la indicación del lunes anterior de parte del ministerio de Salud, de que tenían hasta este viernes para sacar los productos perecederos.

Eso, supuestamente, ante la posibilidad de que la ministra, Mary Munive, visitara el mercado en el transcurso de la tarde.

“Casi que todos hemos sacado la mayor parte del producto, no podemos jugarnos el chance de que lleguen, nos sellen y no podamos sacarlo. Si vienen a decirnos que rotundamente no podemos trabajar más, pues terminamos de sacar las cositas”, declaró Juan Carlos Jiménez a Radio Puerto TV.

LEA MÁS: Vea lo que hizo el alcalde de Puntarenas con el fin de evitar cierre del mercado municipal

Otro comerciante del mercado, que se identificó como “Peña”, lamentó la angustia que viven él y al menos 62 trameros más que desde este viernes se quedarían sin la posibilidad de trabajar, hasta nuevo aviso.

“Mis hermanos y yo tenemos más de 25 años aquí y no es culpa nuestra que a estas alturas nos digan que había tres órdenes sanitarias. Sabemos que el mercado no debería estar abierto, pero debemos ver cómo entre todos solucionamos esto”, dijo.