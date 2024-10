Antonio Álvarez Desanti ventiló algunos de los trapos sucios de Liberación Nacional

Antonio Álvarez Desanti se unió a la lista de exfiguras del Partido Liberación Nacional, entre ellas Óscar Arias, José María Figueres y Johnny Araya, que dan un paso al lado dentro del partido verdiblanco.

Antonio Álvarez Desanti habló sin tapujo de lo que está mal dentro de Liberación Nacional. Foto John Durán

En una carta mencionó su descontento con la forma en que se manejan las cosas a lo interno del partido y conversó con La Teja sobre cuáles fueron esos factores que lo llevaron a tomar tan drástica decisión y, desde ya le adelantamos que son bastante picantes.

La primero es que Desanti considera que el partido Liberación Nacional se dedica a vivir de sus viejas glorias y se preocupa más por su futuro, que por el de Costa Rica.

“No nos vamos a conectar (con el pueblo) si seguimos hablando del pasado. Hace unas semanas se sacó un video muy lindo de lo que hicimos en el ICE, Intel, la abolición del ejército, cosas muy importantes para el país, pero la gente no va a votar por nosotros por eso“, dijo.

“Ahora, ¿qué hace el partido? Todo lo que hace es electoral, todo es discusión, cómo me hago diputado, cómo empiezo con distritales, cómo es la convención (...) mientras el país está preso de la delincuencia, con un gobierno facilitador del narcotráfico, Liberación solo discute cómo elegimos diputados”.

La segunda razón es que, en sus palabras: “la cúpula está llevando al partido por un rumbo totalmente equivocado” y que a su parecer, es momento de hacer una limpia dentro del partido.

Para respaldar sus palabras, mencionó una encuesta que realizó el partido, que dejó en evidencia que más del 60% de la población rechaza a Ricardo Sancho, presidente del PLN y a Miguel Guillén, Secretario General.

Ricardo Sancho actualmente se mantiene como la cabeza del Partido Liberación Nacional, pese a las críticas que ha recibido recientemente. Foto: Albert Marín.

“Que yo no sé, me imagino que la escondieron (la encuesta), no la han querido divulgar, porque salen Sancho y Guillén muy mal calificados, no sé si por esa razón lo han mantenido oculto”, criticó.

“¿Cómo van a poner a dirigir al partido a gente que tiene esos niveles de rechazo? Hay que buscar un nuevo comité ejecutivo con gente sin cuestionamientos”.

Por último, en su opinión, quizás una de las mejores decisiones que ha tomado el partido en los últimos años es la de considerar una coalición con otros grupos políticos.

“Cuando propuse en marzo lo de ir a una coalición, me cayeron encima diciendo que ‘Liberación no necesita de nadie, que ganan las elecciones solos y que soy un derrotista'. Bueno, ahora están hablando de la coalición", dijo.

“Me parece un gran logro que hayan entiendo que hay que buscar alianzas con otras fuerzas políticas“

Eso sí, aclaró que no está diciendo que la coalición tenga que ser única y exclusiva con el Frente Amplio sino que, por el contrario, deberían de unirse a cualquier otro partido que no sea el de gobierno, para formar un bloque de oposición para las elecciones del 2026.

Si bien el PLN está buscando caras nuevas, algunos viejos conocidos se mostraron durante su más reciente convención. Foto: Albert Marín.

“Para mí, esa renovación empieza con una nueva visión con lo que debe ser un partido preocupado por la gente y no por lo que van a ser las siguientes elecciones”, concluyó.

Eso sí, es importante mencionar que Desanti dejó claro que su renuncia es específicamente a su puesto dentro del Directorio Político del PLN, pero que se va a mantener dentro de la agrupación.

También aclaró que si bien se le han acercado personas para incentivarlo, sus sueños de aspirar a la presidencia se acabaron desde el 2018 y que no va a volver a intentarlo, ya sea con Liberación Nacional o cualquier otro partido.