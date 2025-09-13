Antorcha ya recorre Costa Rica y más de 22 mil estudiantes llevarán la llama de la Independencia

Así inició el recorrido de la Antorcha este sábado. cortesía (Ministerio de Educación Públic/captura)

La Antorcha de la Independencia encendió el espíritu patriótico de Costa Rica este sábado 13 de setiembre, cuando muchos estudiantes empezaron a recorrer 378 kilómetros desde Peñas Blancas hasta Cartago, llevando la llama que simboliza libertad, cultura y bienestar.

El acto de recibimiento se realizó en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, donde el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, recibió la tea de manos de la nicaragüense, Mendy Arauz Silva.

La ceremonia contó con autoridades de ambos países, delegaciones de estudiantes y ciudadanos que celebraron este símbolo de unidad.

El primer encargado de portar la llama fue Yafeth Matías Moya León, de 16 años, y estudiante de décimo año en el Liceo Experimental Bilingüe La Cruz, Guanacaste. Yafeth se destaca por su rendimiento académico y talento en deportes, certámenes de cuento y poesía, feria científica y festival estudiantil de las artes.

Cada joven llevará la llama por, aproximadamente, 200 metros, siguiendo la tradición iniciada en 1964 por Alfredo Cruz Bolaños, director general de deportes de la época. Esta actividad recuerda el histórico recorrido del correo que trajo la noticia de la Independencia desde Guatemala en 1821 hasta Costa Rica.

Bajo el lema “Libertad, cultura y bienestar: uniendo pasado, presente y futuro”, la Antorcha sigue su recorrido, que incluye paradas oficiales donde se realizarán actos cívicos y culturales.

Este 13 de setiembre, la tea fue recibida en Tumba Marcelino García Flamenco, La Cruz de Guanacaste, a las 12:30 p.m., y llegará al Parque Mario Cañas Ruiz, Liberia, a las 5:40 p.m. El 14 de setiembre pasará por San José a las 6:00 p.m. y terminará en Cartago a las 8:00 de la noche.

Los ticos que no puedan asistir a los diferentes actos podrán seguir el recorrido de forma virtual en antorcha.mep.go.cr