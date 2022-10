Aproveche campaña de vacunación contra el covid

Este miércoles 12 de octubre arrancó las 9 de la mañana arranca la jornada de vacunación contra el covid-19 organizada por el Colegio de Médicos y Cirujanos junto con el hospital México.

Las personas podrán aplicarse la vacuna contra el covid en el área de parqueo de del Colegio de Médicos. (Melissa Fernández)

La misma se mantendrá el jueves 13, viernes 14, lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de octubre de 9 a.m. a 2 p.m. en la sede del Colegio de Médicos ubicada en Sabana Sur.

La intención es recordarle a la población la importancia de vacunarse para prevenir que si se enferman les de la enfermedad grave y puedan morir.

No importa que usted no sea de los alrededores, la jornada de vacunación está abierta para personas de todo el país, lo único es que no tienen disponibles vacunas pediátricas, por lo que se estará atendiendo personas de 12 años en adelante colocando la primera, segunda, tercera o cuarta dosis, según corresponda.

La vacunación se estará aplicando a las personas mayores de 12 años. (Alonso Tenorio)

“Es la segunda vez que organizamos una campaña de vacunación, gracias a que, en la primera oportunidad, la respuesta fue muy buena, siendo conscientes en la necesidad de protegerse y cuidar a sus seres queridos”, manifestó el doctor Mauricio Guardia Gutiérrez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.

En esta campaña, se estará aplicando la vacuna de Pfizer y las personas interesadas deben tomar en cuenta el tiempo de espera entre cada dosis:

De la primera a segunda dosis son 21 días.

De la segunda a tercera dosis debe esperar cuatro meses.

Entre la tercera y cuarta dosis son otros cuatro meses.

Los asistentes deberán presentar la cédula y el carnet de vacunas.