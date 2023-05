Ariel Robles le responde a Rodrigo Chaves luego de que le dijera “comunista reprimido en el closet”

Las declaraciones que dio el presidente de la República, Rodrigo Chaves, este miércoles sobre el diputado Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, dieron mucho de qué hablar porque muchas personas las consideraron fuera de lugar e irrespetuosas.

Un comunicador hizo una consulta en la conferencia de prensa que se realiza luego del Consejo de Gobierno sobre una denuncia presentada por Robles en el Plenario Legislativa por aparentes malas prácticas con la pauta publicitaria que paga el Gobierno en medios de comunicación y eso dio pie para las fuertes palabras del mandatario.

Rodrigo Chaves dijo en conferencia de prensa que el diputado Ariel Robles es un comunista reprimido en el closet. Foto: Presidencia. (Julieth Méndez)

“¿Quién es la persona en la Asamblea Legislativa que más a defendido la pauta de canal 7? El diputado Ariel Robles, que es un comunista, desde mi punto de vista, reprimido en el closet que no lo han querido reconocer, está bien, está bien, pero diay, es del partido que dijo ‘Hugo Chávez fue el mejor, ha hecho la labor de Jesucristo, su presidente de partido Villalta (José María) dijo que él a mucha honra era comunista, etc.

“Ven cómo la gente no tiene amigos ni enemigos, tiene solo intereses, hasta eso da tristeza, bueno no, tristeza no, entiendan cómo se manejan las cosas en Costa Rica”, expresó Chaves.

Al consultarle a Ariel Robles que opinaba sobre esas palabras el legislador lo tomó con calma, y aseguró que dañan la imagen del presidente.

“Tomamos estas palabras en dos líneas, vemos un señor molesto, enojado, incómodo tal vez con el trabajo que ha venido haciendo el Frente Amplio, somos un partido de oposición que quiere hacer las cosas bien, que es responsable, que defiende la democracia y el evidente enojo del presidente es muestra de que se está haciendo el trabajo correcto”.

Él dijo que cada vez que alguien le señala un posible caso de corrupción, como lo hizo él con la pauta, el mandatario se molesta y reacciona de esta manera autoritaria y dictatorial, algo que a estas alturas ya no le sorprende.

Mal día para esas declaraciones

El legislador del Frente Amplio dijo, además, que era lamentable que Chaves escogiera este miércoles, el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y la Transfobia, para hacer declaraciones de ese tipo, ya que resultan ofensivas y discriminatorias.

Ariel Robles dice que las declaraciones del presidente afectan su investidura. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

“Hablar con ese tipo de características que usa el señor presidente como reprimido o como que se salga del closet, da muestras de lo mucho que hay que encaminarnos hoy como sociedad para encaminarnos y enfrentar figuras como las que que promueven la homofobia y la discriminación en sus discursos, eso nos parece lamentable un día como hoy.

“Más bien le decimos a la sociedad costarricense, a la gente joven, a la gente de la población sexualmente diversa, que hay que seguir levantando la voz, en nuestro caso no nos vamos a echar para atrás ni un centímetro, no nos vamos a arrugar por más que se enoje el señor presidente. Estas actitudes afectan la investidura del señor presidente de la República, creo que es la primera vez que tenemos un presidente que dice esas chabacanerías en espacios públicos y no me parece que sea un día bonito hoy para ese tipo de cosas”, finalizó el legislador con tono reposado y un semblante tranquilo

Por su parte, Antonio Ortega, subjefe de fracción del Frente Amplio, también lamentó lo ocurrido, pero trató de no darle mucha importancia, solo dijo que las cosas había que tomarlas de quien vienen.