Arroz contaminado de Pakistán no ingresó al país

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, informó mediante un comunicado que no es cierta la información que circula en redes sociales sobre el ingreso irregular de un arroz de la marca “Dana”, proveniente de Pakistán, el cual está contaminado.

Salud asegura que arroz de Pakistán no ingreso al país. (Rafael Pacheco Granados)

“Es importante aclarar que Salud no ha otorgado registros sanitarios al arroz de esa marca u origen. Asimismo, se confirmó con la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) que no existen formularios de autorización de desalmacenaje (FAD) para arroz procedente de ese país, por lo que no existe autorización alguna para la importación de este producto proveniente de Pakistán”, señala Salud.

Por otro lado, señala que ni la Red de Autoridades de Inocuidad de Alimentos (INFOSAN) ni la Organización Mundial de la Salud (OMS), han recibido alguna alerta al respecto por lo cual la catalogaron como una noticia falsa.

Escultura robada de Ana Frank que apareció de “milagro” regresó a San José

“Asimismo, no se ha recibido información oficial de otras autoridades sanitarias nacionales o internacionales encargadas de la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas, ni del Centro Nacional de Enlace del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), sobre alertas relacionadas con arroz proveniente de Pakistán”.