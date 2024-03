Asamblea Legislativa: Empezaron los pleitos entre diputados por alcanzar la presidencia

La Asamblea Legislativa se está llenando de pleitos entre diputados debido a que ya se acerca el 1° de mayo, día en que se elegirá el nuevo directorio.

Varios diputados le están haciendo ojitos a la silla presidencial, pero Rodrigo Arias, quien la ocupa actualmente, se niega a dejarla.

La Asamblea Legislativa está llena de intereses, por eso las luchas internas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Por parte del Partido Liberación Nacional (PLN) el legislador Gilbert Jiménez fue el primero en decir que estaba interesado en convertirse en presidente del Congreso, pero sus compañeros de fracción no le dieron mucha pelota, es más, ya anunciaron que por “decisión unánime” le darán el apoyo a Rodrigo Arias para que vaya por el tricampeonato.

Aún así Gilbert tuvo el valor de decir que si Arias no alcanza los votos necesarios para que sea reelecto, él luchará por el puesto, lo que deja ver que en realidad la decisión de la fracción no fue tan unánime como dicen.

En el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se escuchan dos nombres, el de Vanessa Castro, quien ha sido opositora del Gobierno, y el de Horacio Alvarado, quien ha mantenido un perfil bastante bajo en estos dos años.

Este jueves 7 de marzo se hizo público y notorio que la situación en esa fracción es bastante complicada. Los diputados sesionaron en San Carlos con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer y cuando le tocó el turno a la fracción del PUSC de hablar en el debate reglado la diputada Castro se quedó bien sentada en su silla, no quiso acompañar a sus compañeros.

Vanessa Castro está dolida con sus compañeros porque no le defendieron. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Muy dolida

Al consultarle a Castro qué la tenía tan molesta, soltó toda la sopa.

“La fracción me comunicó que el Gobierno me había vetado y yo esperaba una reacción de ellos, pero no la tuve.

“Teníamos que subir (a la tarima) para hablar de algo tan importante como lo son esas mujeres que votaron por primera vez y yo no me sentí cómoda de subir con ellos cuando pienso que el gobierno nuevamente me veta, porque había realizado actos indebidos en el pasado”, dijo Castro.

La legisladora dijo que la primera vez que el Gobierno tomó acciones contra ella se vio afectada profesionalmente. En esa ocasión no hizo nada al respecto, pero esta segunda ya no pudo quedarse callada.

Ante de las afirmaciones de Castro, la diputada Pilar Cisneros salió en defensa del Gobierno y dice que las declaraciones de la socialcristiana son falsas.

“Nunca la hemos vetado, ni en la fracción ni mucho menos en el gobierno.

También se ve rivalidad a lo interno del PLN. Foto: Asamblea Legislativa.

“Don Rodrigo (Chaves) no se mete en eso. Simplemente dije que no votaríamos por ella porque Vanessa no ha tenido un rol de apoyo ni de construcción en los proyectos de iniciativa del gobierno ni del oficialismo. Estamos en caminos diferentes. Por ejemplo, en reforma del Estado.

“Además, representamos solo ocho votos: numéricamente no tenemos ningún poder de veto. Así que es falso lo que dice Vanessa”, manifestó Cisneros.

Mucha división

El politólogo Gustavo Araya dice que este tipo de procesos son normales en la Asamblea Legislativa, aunque sí nota que hay diferencias entre el comportamiento de los legisladores de cara a este 1 de mayo en comparación a los dos anteriores.

“Todas las fracciones legislativas se encuentran divididas, no hay una sola, con excepción del Frente Amplio, que no tenga un fraccionamiento interno, lo cual es absolutamente lógico y normal.

Pilar Cisneros niega que el Gobierno haya vetado a Vanessa Castro. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“El caso de Rodrigo Arias es particular porque se torna en un clarísimo ejemplo de que, en medio de todas las transformaciones que viven los partidos políticos, todavía hay liderazgos que creen en la colaboración al Gobierno pese a que estemos en uno autócrata populista, creen que todavía se puede luchar por el país aunque la herramienta de Gobierno no funcione, esta es la figura de Rodrigo Arias”.

El politólogo dijo que también hay unos liderazgos más difusos, poco claros, como el de Gilbert Jiménez. Dice que él ha tenido un destaque relevante por su forma de actuar con sus proyectos y considera que debe apostarlo, esa es parte de la belleza de la democracia de Costa Rica.

“En cuanto a la situación de la diputada Vanessa Castro hay tres cosas a tomar en cuenta, primero la dinámica personal, la diputada Castro sufre de acoso político permanente por parte del Gobierno, incluso al nivel de atacarle y perjudicarle personal y laboralmente. A eso se le suma ahora el voto de censura que viene desde Zapote donde hay una obstrucción a que el tipo de liderazgo que se necesita para hacerle la oposición a un gobierno autócrata, sea posible”.

Habrá que ver que pasa en las próximas semanas y como siguen los pleitos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“La fracción legislativa del PUSC ha demostrado estar dividida, pero aquí parecieran ser más los que están de acuerdo con estar cerca del Gobierno y obtener beneficios de ello, que los que no lo están. La diputada Vanessa Castro pertenece al segundo grupo y evidentemente hay una penalización del Gobierno por tener una posición distinta.

“El tercer tema es que hasta este año se están discutiendo este tipo de temas, no en los dos años anteriores, eso quiere decir que hay un nivel de madurez y observación diferente por parte de los diputados”, manifestó el politólogo.