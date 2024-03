Ana Helena Chacón trató a Rodrigo Chaves de misógino y lo acusó de írsele encima a diputadas

Ana Helena Chacón trató a Rodrigo Chaves de misógino. Casa Presidencial.

La exvicepresidenta de la República Ana Helena Chacón le tiró con todo al presidente Rodrigo Chaves y lo acusó de misógino y de promover la violencia política hacia las mujeres.

La también exdiputada compartió con el medio “La hora tica” en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y lamentó la forma en que Chaves trata a diputadas y a la expresidenta de la República Laura Chinchilla.

“Creo que existe una enorme misoginia por parte del Poder Ejecutivo y por supuesto, por parte del presidente de la República. Por ejemplo, cuando se encara así con su homóloga, la expresidenta de la república Laura Chinchilla, es decir, a las señoras diputadas, cómo se ha ido encima de doña Monserrat (Ruiz, del PLN); doña Vanessa (Castro, del PUSC) en temas laborales y personales.

“Hay persecusiones terribles y he visto también contra Dinorah (Barquero, del PLN), de todos los partidos políticos y hasta del propio partido políticos, porque he oído cosas feas de doña Luz Mary (Alpízar), esa violencia política hacia las mujeres que hemos vivido las mujeres en nuestra historia partidaria, o sea, esto no es nuevo, pero esto se ha incrementado cuando hay estos discursos de odio”, afirmó.

Pero, ¿qué es la misoginia?

Es el desprecio que siente una persona hacia las mujeres.