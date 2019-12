Los evangélicos en la región han aprovechado ventajas como el no tener que pagar ciertos impuestos, leyes que en el mejor de los casos no son claras y, en el peor caso, ni existen y les permiten actuar con libertad. Aunque hay casos específicos donde se les asocia con algún partido político en particular, han sabido adaptarse a los cambios y, aseguran los expertos, su objetivo es acercarse al poder, esté en manos de quien esté.